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Sivas valisi Gül, Gürkan’ı ziyaret etti

Sivas Valisi Davut Gül ve Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

Sivas valisi Gül, Gürkan’ı ziyaret etti

Sivas Valisi Davut Gül ve Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

09 Ekim 2018 Salı 10:34
Sivas valisi Gül, Gürkan’ı ziyaret etti

Evkur Yeni Malatyatyaspor- Demir Grup Sivasspor maçını izlemek için Malatya’ya gelen Sivas Valisi Davut Gül ve Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, burada Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Başkan Gürkan, Vali Gül ve Başsavcı İcral ile birlikte Battalgazi Belediyesi fuaye alanında bulunan ve yapılan hizmetlerin maketlerini gezerek, yapılan hizmetler ile ilgili bilgiler verdi.  Vali Gül, daha sonra Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Eskimalatya’ya geçerek Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı ve Ulu Cami başta olmak üzere tarihi mekanları gezdi. Burada konuşan Sivas Valisi Davut Gül, “Hem Malatya’yı hem de Battalgazi’yi çok beğendik. Bu tür eserlerin restore edilerek gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak, yapılan görevlerin içerisinde en kıymetlisidir. Burayı gezerken de o tarihi dokunun aynı şekilde muhafaza edildiğini gördüğümüzde çok mutlu olduk. Ben emeği geçen belediye başkanımız olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum. Malatya’ya gelenlerin mutlaka görmesi gereken bir eser. Bizimde buraya geliş amaçlarımızdan en önemlisi bu tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ı görmekti. Sivas Cumhuriyet Başsavcımız ile buraya tarihi mekanları ziyaret etmek için geldik” sözlerini kaydetti.

ASLINA UYGUN RESTORASYON

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Sivas Valimizi ve kıymetli Başsavcımızı Malatya’da görmekten ve ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bizim Sivas ile tarihte kadim bir dostluğumuz var. Her iki şehirde Selçuklu şehridir. Her iki şehirde mazisine layık istikbale hazırlanması noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Her iki şehrin ortak paydaşı olan Selçuklu temel eserleri üzerinde bugün sayın valim o Selçuklu eserlerini bizzat yerinde görüp incelemek maksadıyla Battalgazi’mize teşrif etmişlerdir. Kervansarayımızı gezdik, bundan sonra da hem diğer müzelerimizi hem de Selçuklu ve Osmanlı eserlerimizi birlikte gezeceğiz. İnşallah oradaki tarihi eserlerimizin de gelecek kuşaklara aktarılması noktasında sayın valimin delaletinde oradaki yerel yönetimler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte tarihi eserlerin ayağa kaldırılmasıdır. Geçmişini bilmeyen bir toplumun geleceğe güvenle bakması ve geleceğe emin adımlarla yürümesi mümkün değildir. Bu anlamda bizler kökü mazide olan atiyiz diyoruz. İnşallah bu restore ettiğimiz tarihi eserleri gelecek kuşaklara aktırarak üzerimizdeki sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağız. Biz burada yaşamanın bir şeref olduğunu biliyoruz.Gerek Malatya’daki kültürel varlıklarımızın korunması, aslına uygun restorasyonu ve aynı zamanda içerisini geçmişteki tarihine uygun, onunla mütenasip şekilde değerlendirilmesi noktasında gayret gösteriyoruz” diye konuştu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Davut GülMurat İrcalSelahattin Gürkan
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