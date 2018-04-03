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SİSTEM ÇOK YOĞUN

Ehliyet ve pasaportlar dün itibariyle nüfus müdürlüklerinde verilmeye başladı. Malatya’da Nüfus Müdürlüğü binasının yetersiz kalması nedeniyle müdürlük personelleri Emniyet Binası bünyesinde ehliyet ve pasaport veriyor. İşlemlerin ilk gününde sistemin çok yoğun olduğu ve çökme aşamasına geldiği bildirildi.

SİSTEM ÇOK YOĞUN

Ehliyet ve pasaportlar dün itibariyle nüfus müdürlüklerinde verilmeye başladı. Malatya’da Nüfus Müdürlüğü binasının yetersiz kalması nedeniyle müdürlük personelleri Emniyet Binası bünyesinde ehliyet ve pasaport veriyor. İşlemlerin ilk gününde sistemin çok yoğun olduğu ve çökme aşamasına geldiği bildirildi.

03 Nisan 2018 Salı 10:24
SİSTEM ÇOK YOĞUN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “2 Nisan tarihinden itibaren pasaport ve ehliyet belgesi verilme işlemleri tamamen nüfus müdürlükleri eliyle gerçekleşecek ve vatandaşlarımız daha yüksek standartlarda ve hızla bir hizmete kavuşmuş olacak” şeklinde açıklamasının ardından tüm yurtta ve Malatya’da söz konusu değişiklik vatandaşın hizmetine sunuldu.

MALATYA’DA DURUM

Öte yandan edinilen bilgiye göre, Malatya’da mevcut bulunan Nüfus Müdürlüğünün buna yetmeyeceği öngörülüyor.Nitekim Malatya’da Nüfus Müdürlüğünün yerinin sıkıntılı olması gündemde uzun süre yer almıştı. Bir dönem yer değişikliği yapılacağı belirtilse de kurum halen Akpınar Mahallesi’nde hizmet veriyor. Önümüzdeki günlerde bir değişikliğin yapılması da bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, Malatya’da pasaport ve ehliyeti Nüfus Müdürlüğü veriyor fakat bu işlemler Emniyet Binasından gerçekleşiyor. Emniyet Binasında işlemler yapılıyor fakat Nüfus Müdürlüğü personelleri çalışıyor.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluEhliyet Ve PasaportlarNüfus Müdürlükleri
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