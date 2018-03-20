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ŞİRE PAZARI ARTIK DAHA GÜVENLİ

Şire Pazarı’ndaki polis noktası açılışında konuşan Vali Ali Kaban, Şire Pazarı’ndaki güvenliği bir şekilde sağlayacaklarını dile getirerek, “Bu noktada geri duracak bir durumumuz olamaz, zira unutmayalım Malatya’nın en büyük varlığı kayısıdır” dedi.

ŞİRE PAZARI ARTIK DAHA GÜVENLİ

Şire Pazarı’ndaki polis noktası açılışında konuşan Vali Ali Kaban, Şire Pazarı’ndaki güvenliği bir şekilde sağlayacaklarını dile getirerek, “Bu noktada geri duracak bir durumumuz olamaz, zira unutmayalım Malatya’nın en büyük varlığı kayısıdır” dedi.

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 10:18
ŞİRE PAZARI ARTIK DAHA GÜVENLİ

Malatya Şire Pazarı artık daha güvenli olacak. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli olayların yaşandığı Şire Pazarı’na dün bir Polis Noktası açıldı. AçılaşaVali Ali Kaban, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Gürsel Özbey katıldı. Açılıştan sonra ilk konuşmayı Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal yaptı.

Şire Pazarı’nda meydana gelen birtakım olaylar ve şikayetler doğrultusunda ve burada almış oldukları tedbirler dolayısıyla daha önce bulunan personellerine yer noktasında MTB Başkanıyla irtibat kurduklarını dile getiren İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Valiliğin kontrolünde kalıcı tedbirler aldıklarını söyledi.

YAŞANAN OLAYLAR

Etkin önlemler aldıklarını ifade eden Dr. Urhal, “Uygulamanın neticesinde buraya nokta haline getirmiş olduk. Buraya yoğun bir şekilde tedbirler aldıktan sonra resmi olarak da asayiş olaylarında azalmanın olduğunu, hatta yakalamalarımızda artış olduğunu gördük. Nitekim 2015 yılında 7 olay meydana gelmiş, 10 olaydan 7 tanesi kasten yaralama yönelik olarak meydana geldi. 4 olaydan 2 darp diğer ikisi bıçak ve silahla yaralama. 2016 yılında bu olaylarda azalmanın olduğunu gördük, gerekli önlemlerden sonra 6’ya düştüğünü ve 2017’da yine devam eden tedbirlerle beraber daha önce 1 tane tabanca vardı, şuan 5 tabancalı önlemimiz var. Etkin hizmetlerde önlemler aldık, önleyici hizmetlerimizde var” diye konuştu.

O GÜN BİRÇOK CAN KAYBI OLACAKTI

Buradaki güvenliği bir şekilde sağlayacaklarını kaydeden Vali Ali Kaban, “Kıymetli Başkanımız bu mekânı sağladılar, esnafımız bu konuda öncü oldular, emniyetimiz ise bir çabayla belli bir noktaya getirdiler. Ben göreve başlarken havalar sıcaktı ve kayısının harareti de yüksekti malum sebeplerden dolayı. O dönem buradaki güvenlikle alakalı bana geldiklerinde özel güvenlik tutulması lazım, ben de dedim ki tutabiliyor musunuz, dediniz ki tutamıyoruz. O zaman dedim ki Müdür Bey oraya hemen çok acil arkadaşlarımızı sevk edelim. Ondan sonra baktık ki, bu sevk ettiğimiz arkadaşlarımız yeterli olmayacak, sivil arkadaşlarla destek verdik. Bir hadisenin tam ortasında arkadaşlarımız devreye girdi, Allah korusun o gün birçok can kaybı olacaktı. Ondan sonra acaba burada bir karakol açabilir miyiz diye düşündük ama karakol açmanın şartları çok ağır olduğu için biz de bir polis noktasını ki zaten karakol hükmünde arkadaşlarımız burada olacaklar ve üstünde duracaklar ve buradaki güvenliği bir şekilde sağlayacağız.Bu noktada geri duracak bir durumumuz olamaz, zira unutmayalım Malatya’nın en büyük varlığı kayısıdır” şeklinde konuştu

PAZARIN BURADAN TAŞINMASI GEREKİYOR

Kayısının önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Vali Kaban, “Nereden bakarsanız, ortalama 1 milyar Türk Lirası kadar bir değeri taşıyor. 1 milyar Türk Lirası değerinde olan bir şehrin ekonomik açıdan, sosyal açıdan, kültürel açıdan kendini ifade açısında önemli bir ürünüdür. Türkiye’nin de önemli bir ürünüdür. Burada hijyen konusunda sorunlar var, onun da kökten çözülmesi gerekir, bu pazarın buradan taşınması gerekiyor. Onunla ilgili Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimizin bir çalışması vardı, onları takip ediyoruz. Özellikle bu ayın içerisindeki sözleşmesini yapacağımız ve Sayın Bakanımızın hakikaten katkısı olan, hatta dokunuşu olmasa mümkün olmayacaktı, bu lisanlı depoculuk olayı kayısının geleceği açısından çok önem taşıyan bir konu. Bu açıdan kayısının ehemmiyetini bildirerek, bu konuda arkadaşlarımızın güvenliği sağlamak noktasındaki hassasiyetlerini de bildirerek emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Ali Kabanömer UrhalMalatya şire Pazarı
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