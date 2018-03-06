“SIRA MALATYA’YA DA GELECEK”

Türkiye’nin genelinde 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili karara tepkiler sürerken, bir tepki de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Merkez Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya’dan geldi. İlçe binasında yaptığı açıklamayla önemli açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, geçmiş dönemlerde, Malatya Şeker Fabrikası’nın yöneticilerine, Şeker İş Sendikası Malatya Şubesi’ne zaman zaman MHP olarak destek verdiklerini hatırlattı.

ŞEKERLERİN YÜZDE 90’I İTHAL GELİYOR

“Burada tekel fabrikamız vardı, yok efendim zarar etti, şöyle oldu böyle oldu. Mefruşat fabrikası vardı bunları kapattılar” diyen Başkan Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Sonuç ne oldu, görüyorsunuz tekel fabrikasının yerine bir iş merkezi yaptılar AVM adı altında. Oralarda birçok çalışan, ailesine, evine ekmek götüren insanlar, mağdur oldular. Biz MHP olarak, özellikle Malatya’da şeker fabrikasının kapanmasını istemiyoruz ve buna karşıyız. Türkiye bir tarım ülkesi, dünyanın en sayılı tarım ülkelerinden birisi. Ben daha önceleri çiftçi idim, şeker pancarı yetiştiriyorduk. Şu anda içtiğimiz şekerlerin yüzde 90’ı ithal geliyor. Biz bunlara karşıyız. Şeker fabrikalarının 14’ü kapanacakta, Malatya kapanmayacak diye bir şey yok, sıra Malatya’ya da mutlaka gelecektir. MHP olarak da, Yeşilyurt ilçe teşkilatı olarak da şeker fabrikasının kapatılmasını istemiyoruz. Daha doğrusu çiftçilerimizi pancar ekmeye teşvik edip, Malatya’da üretimi arttırıp daha çok şeker üretilmesini istiyoruz. Bu konuda hükümetin 14 fabrika ile ilgili böyle bir çalışmaları var ama biz kesinlikle bunu tasnif etmiyoruz. Şeker Fabrikasında bulunan sendika yöneticilerimizin de her zaman yanındayız. Ve kapatılmasına karşı çıkacağız.”

MALATYA HALKINI UYUTUYORLAR

Malatya Şeker Fabrikası’nda üretilen şekerlerin sağlıklı ve kaliteli olduğunu dikkat çeken Başkan Kaya, “Tabi ki en sağlıklı olan şeker, şeker pancarından üretilen şekerdir. Özellikle de Malatya’nın pancarı ve üretilen şekeri çok kalitelidir. Bizim Malatya haklıda, piyasada şeker alırken, esnaflara ‘Malatya şekerimi?’ diye sorarlar. Kesinlikle şeker kamışı ve mısırdan üretilen ve ithal ettiğimiz şekerler şeker pancarı kadar sağlıklı değildir. Biz diğer şekerlere karşı çıkıyoruz, bizim çiftçimiz pancarını eksin, devletimiz de teşvik etsin. Daha önceleri de gübre desteği, avans desteği veriyordu, yine versin çiftçimizi teşvik etsin, çiftçimiz pancarını yetiştirsin. Fabrikamız da zarar edecek bir fabrika değil, kimse fabrika üzerinde çeşitli bahanelerle rant elde etmeye girişmesin. Hal binasının yerini sattılar, ne kadar kar ettiler, halen muammada şimdi eşmeye başlamışlar, kim ne yapıyor, oda bilinmiyor. Malatya halkını uyutuyorlar, artık Malatya halkını uyutmasınlar. Mefruşat fabrikası ve şeker fabrikası bizim değerlerimiz idi. Bunlarla oynamasınlar, bari birini kapattılar kala kala şeker fabrikası kaldı. Fabrikamız yerinde dursun. Kesinlikle ve kesinlikle şeker pancarının şekeri diğer şekerlerden kalitelidir” diye konuştu. MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi