SİNEMASEVERLERİ MALATYA'YA BEKLİYORUZ

Bu yıl Şener Şen, Perran Kutman, Cem Yılmaz, Şerif Sezer, Nuri Bilge Ceylan, Osman Sınav, Mehmet Aslantuğ, gibi birbirinden ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek festivalde Türkiye ve dünya sinemasından birçok film ve etkinlik Malatyalı sinemaseverlerle buluşacak.

Sinema dünyasından birçok ismi Malatya’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Hacı Uğur Polat, şehir ve belediye olarak festivale hazır olduklarını dile getirdi. Polat, bilhassa çevre iller olmak üzere tüm Türkiye’den sinemaseverleri Malatya'ya beklediklerini ifade etti.

AÇILIŞ GALASI

Festivalin açılış galası 9 Kasım akşamı Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Açılış gecesinde Şener Şen, Perran Kutman ve Osman Sınav’a Onur Ödülleri verilecek. Şener Şen’e ödülünü Cem Yılmaz takdim ederken Perran Kutman ve Osman Sınav’a ise Şerif Sezer ve Mehmet Aslantuğ ödül verecek. Açılış günü ayrıca ‘Türk Sinemasına Katkı Ödülleri’ de verilecek.

Cem Yılmaz gün içerisinde gösterimi yapılacak ‘Arif v 216’ filminin ardından film ekibiyle beraber bir söyleşi de gerçekleştirecek.

YENİ BÖLÜMLER

Festival programında bu sene birçok yenilik bulunuyor. Bu yılın yenilikleri arasında yer alan ‘TRT Belgesel Kuşağı’nda 5 adet belgesel seyirciyle buluşacak. Ayrıca korku filmlerine yer verilen ‘Korku Tüneli’ ve komedi filmlerinin yer aldığı ‘Komedi Vitrini’ de festival programına eklenen yeni bölümler arasında.

KONUK ÜLKE

Festivalin bu yılki konuk ülkesi Filistin. Festival öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Festival Direktörü Suat Köçer, Filistin’in konuk ülke olarak seçilmesini şu sözlerle açıklıyor:

‘Filistin her anlamda varlık mücadelesi veren bir ülke. Ne yazık ki hayatın diğer alanlarında olduğu gibi sanatta da, sinemada da çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya. Filmleri çok zor imkânlarla festivallere katılabiliyor. Film çekimleri sıklıkla engellere maruz kalıyor. Nasıl ki Türkiye uluslararası arenada Filistin meselesine sahip çıktıysa, biz de sinema alanında Filistin’in yanında olduğumuzu ifade etmek istedik. Bu yüzden de bu yıl konuk ülke olarak Filistin’i tercih ettik. Bu yılın üç önemli Filistin filmini ve çeşitli kısa filmleri göstereceğiz. Aynı zamanda on civarında Filistinli sinemacıyı misafir edeceğiz.’

‘FESTİVAL GELDİ’ BÖLÜMÜ

‘Festival Geldi’ bölümü ise festivalin en çok dikkat çeken bölümlerinden birisi. Suat Köçer bu bölümü şu sözlerle özetliyor:

‘Biliyorsunuz festivalde film gösterimleri şehir merkezindeki üç farklı mekânda gerçekleştiriliyor. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı festivalin merkezine ulaşma konusunda zorluk yaşayan kesimler var. Biz geçen sene ‘Festival Geldi’ başlıklı bir bölümde onlara festivali ulaştırma kararı almıştık. Bu sene de bu bölüme devam ediyoruz. Huzur Evi’ne, Sevgi Evleri’ne, Suriye kampındaki misafirlerimize, ‘Engelsiz’ bölümüyle engelli sinemasever kardeşlerimize film programları hazırladık. İstiyoruz ki festival heyecanı sadece festival alanıyla sınırlı kalmasın, daha geniş kitlelere ulaşsın.’

Festivalde bu gösterimlere ek olarak ayrıca ‘Belki Köye Bir Film Gelir’ bölümü çerçevesinde Malatya’nın tüm ilçelerinde film gösterimleri gerçekleştiriliyor.

MALATYA FİLM PLATFORMU

Malatya Film Platformu da festivalin önemli bölümlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Yapım aşamasındaki projelerin maddi olarak ve eğitimlerle desteklendiği bu bölümde iki uzun metrajlı film projesine destek veriliyor. Bu yıl festivalin önemli partnerlerinden birisi olan TRT’nin desteğiyle bu bölüme bir kısa film bölümü de eklendi.

Ayrıca bunlara ek olarak daha önce Azerbaycan’la ortak olarak kurulan Malatya Uluslararası Film Platformu adlı platformun etkinlikleri de festivalde yer alacak. Yakın coğrafyamızdan ülkelerin sinemacılarının başvurabileceği bir fon olarak tasarlanan bu platformun bütün etkinlikleri, eğitimleri, söyleşileri festival süresince özel bir otelde gerçekleştirilecek.

NURİ BİLGE CEYLAN DA MALATYA’DA!

Bu yıl festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanlığını Nuri Bilge Ceylan üstleniyor. Ceylan ayrıca 12 Kasım Pazartesi günü saat 11.30’da özel bir otelde bir ‘Ustalık Sınıfı’ programı da gerçekleştirecek. Sınırlı bir katılımcı kontenjanına sahip bu söyleşiye başvurular devam ediyor. Türkiye’nin pek çok şehrinden gelecek katılımcıların Malatya’da bu söyleşiye katılması bekleniyor.

‘MİNDER SÖYLEŞİLERİ’

Festivalin en çok ilgi gören etkinliklerinden birisi de ‘Minder Söyleşileri’. Bu yıl söyleşilerde iki başarılı oyuncu konuk ediliyor. Aynı zamanda festivalin danışmanlığını yapan İpek Tuzcuoğlu ve festivalin bu yılki ulusal yarışmasında jüri üyesi olarak yer alan Haluk Piyes, ‘Minder Söyleşileri’nin konuğu olacak.

Festival, bu yıl da sinema öğrencilerini sinemacılarla buluşturacak etkinliklere sahne olacak. Festival bünyesinde geçtiğimiz yıl başlayan ‘Usta Öğrenci Buluşması’ çerçevesinde yönetmen Osman Sınav üniversite öğrencileriyle bir söyleşi gerçekleştirecek. ‘Öğrenciler Festivalde’ bölümü kapsamında da Türkiye’nin on ayrı üniversitesinden dörder öğrenci ve birer akademisyen festivalde ağırlanacak.

“SİNEMA UZAKLARI YAKIN EDER” TURNA KUŞU

“Sinema sınırları, imkânsızlıkları, farklılıkları aşıp, halkları buluşturan bir sanattır” diyen Suat Köçer, bu anlayışla, Anadolu halk kültürünün çok önemli figürlerinden olan ve duyguların ulağı olarak sembolize edilen turnayı festival afişinde kullandıklarını söyledi. Masallardan destanlara, türkülerden şiirlere kadar halk edebiyatında geniş yer bulan ve sevgisi nesilden nesile aktarılan turnanın tasavvuf ve Anadolu’daki farklı inanış ve disiplinlerde de ayrı bir önemi bulunduğunu hatırlatan Köçer, aynı zamanda göçmen bir kuş olan turnayı, dünyanın dört bir yanında insanları benzer duygular etrafında buluşturan sinemanın birleştirici gücüne vurgu yapan bir sembol olarak tanımlamaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen sinemacıları Malatya’da buluşturmaya hazırlanan festivalin film gösterimleri ve etkinlik takvimi, yenilenen “malatyafilmfest.org.tr” internet sitesinden günlük olarak takip edilebiliyor.