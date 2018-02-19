SINAV YAPILACAK!

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım ve İç Sular Şube Müdürlüğü, 35 metre ve 50 grostona kadar olan gemileri kullanmak isteyen vatandaşların talebi üzerine, Gemi Sevk ve İdare Belgesi Eğitimi verecek. Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Mersin Liman Başkanlığı tarafından, programa katılanlara önce eğitim verilecek, ardından da Gemi Sevk ve İdare Belgesi Sınavı yapılacak. Verilecek olan eğitimin ardından yapılacak olan sınavda başarı gösteren kursiyerler, iç sularda 35 metre ve 50 grostona kadar her türlü su taşıtını kullanabilecek.

Başvuru şartları

Gemi Sevk ve İdare Sınavına girmek isteyen vatandaşların kimlik fotokopisi, öğrenim belgesi, sağlık raporu ve 8 adet fotoğrafla birlikte 23 Şubat 2018 Cuma gününe kadar Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Toplu Ulaşım ve İç Sular Şube Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekiyor.

