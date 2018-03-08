SINAV HEYECANI

Malatya Büyükşehir Belediyesinde kadroya geçecek bin 712 taşeron işçi için sınav süreci başladı.

24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname gereği; işçilerin kadroya geçirilme süreçleri devam ederken, Malatya Büyükşehir Belediyesinde de taşeron kapsamında çalışan bin 712 personelde sınav heyecanı başladı.

Konu ile ilgili olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, 2 Ocak 2018 tarihinde başlayan taşeron işçilerin şirket üzerinde işçi statüsüne geçirilmesi sürecinde başvuru sürecinin ardından sınav süreci başladı. 8 Mart Perşembe günü itibariyle başlayan sınav süreci 17 Mart 2018 Cumartesi günü sona erecek.

Uygulamalı ve yazılı sınav

Personellerin yaptıkları işlere göre uygulama ve yazılı olmak üzere iki şekilde yapılacak olan sınav takvimi sürecinde önce uygulama sınavları, ardından da yazılı sınavlar yapılacak. 8 Mart Perşembe günü başlayan uygulama sınavı kapsamında, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, İmar ve Şehircilik, Mali Hizmetler, Muhtarlık İşleri, Strateji Geliştirme, Tarımsal Hizmetler, Emlak ve İstimlak, Çevre Koruma ve Kontrol, Kültür ve Sosyal İşler, Destek Hizmetler, İnsan Kaynakları ve Eğitim ile Fen İşleri Daire Başkanlığındaki personel sınava girerken, 9 Mart Cuma günü, İtfaiye, Zabıta ve Sağlık Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 10 Mart Cumartesi günü Park Bahçeler ve Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 12-13 Mart tarihlerinde de Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı personelleri uygulamalı sınava girecekler.

17 Mart Cumartesi günü sınavlar bitecek

Yazılı sınava tabi personeller için ise 17 Mart Cumartesi günü sınav düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi toplantı salonlarında yapılacak olan sınavlarda, ilk ve ortaokul mezunları için bir kategori, lise mezunları için ayrı bir kategori, önlisans, lisans ve yüksek lisans mezunları için de başka bir kategoride sınav yapılacak.

Toplam bin 712 kişi

Kurulan komisyon tarafından yapılan uygulamalı sınava 959, yazılı sınava da 753 olmak üzere toplam bin 712 kişinin katılacağı belirtildi. busabahmalatya.com