Şimşek’ten siyasilere sitem

Büro Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Mustafa Şimşek, çeşitli kurumlarda hizmet veren memurların sorunlarını dile getirdi. Dün sendika binasında yaptığı basın açıklamasıyla önemli bilgiler veren Başkan Şimşek, konuşmasına ilk olarak Batma’nda hain pusu neticesinde şehit olan askerlere Allahtan rahmet yakınlarına sabırlar dileyerek başladı.

BU TAVRI TAKDİRE ŞAYAN

Ekonomik darbelerin başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Başkan Şimşek, “Ülkemizde son aylarda zuhur eden birtakım ekonomik sıkıntıları hep birlikte yaşamaktayız. Bu sıkıntıların kaynağının dışarıya dayandığını biliyoruz. Ülkemizi 15 Temmuzda dize getiremeyen içimizdeki ve dışımızdaki hain ve düşmanlar, bu kez ekonomik darbeler ile ülkemizi dize getirmeye teşebbüs etmişlerdir. Allah’ın izni ile bu ekonomik darbeler de başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Milletimiz bu sıkıntıları aşarken, tabiki birtakım fedakârlıklarda bulunmak zorunda kalmıştır. Gerek canı gerekse malı ile bu fedakârlıkları gösteren milletimizin bu tavrı takdire şayandır” diye konuştu.

O YILLARIN BİR DAHA GELMESİNİ İSTEMİYORUZ

“Devlet memuru olarak ülkemizde yaşanan sıkıntıları fazlasıyla hissettik” diyen Başkan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

“Geçmiş yıllarda enflasyon yüzde 60’larda olduğu halde maaş zammının hiç verilmediği günleri unutmadık. Koalisyonlarla idare edildiğimiz o yılların bir daha gelmesini istemiyoruz. Kamu çalışanları her zaman güçlü iktidarlarda daha rahat etmiştir. Onun için tek başlı iktidarların her zaman ülkemiz için daha yararlı işler yaptığı inkâr edilemez. İşte bunu hazmedemeyen iç ve dış düşmanlar zaman zaman krizlere ve darbelere başvurmuşlardır. Amma Memur-Sen, var olduğu yıllarda bu hainlerin en büyük korkusu olmuştur. 15 Temmuz darbesinde gece gündüz meydanlarda olan Memur-Sen, bu günde ekonomik darbeye var gücüyle göğüs germektedir. Şu bir gerçektir ki; yaşamakta olduğumuz ekonomik darbede en fazla etkilenen kesim ücretli kesimidir. Doları bahane edip her şeye yüzde 50’ye hattayüzde 100’e varan zamları yapan fırsatçıların en büyük mağduru memur ve ücretli kesimidir. Maliye Bakanımız 2018 yılsonu enflasyonunu yüzde 20,8 olarak ön görmektedir. Ancak şu anda yıllık enflasyon resmi rakamlara göre yüzde 25’e yaklaşmıştır. Resmi rakamlar bu olabilir, ancak piyasadaki enflasyon çok daha yüksektir. Onun için, memura Temmuz 2018’de verilen zam şimdiden yüzde 6 oranında enflasyonun altında kalmıştır. Memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz şeklinde açıklamaları olan hükümetin, bu sözlerini tutarak, enflasyon farkının doğduğu eylül ayında en az yüzde 6 ve bundan sonraki her ayda gerçekleşecek enflasyon farkını vermeleri gerekmektedir. Yoksa memurlar her ay gerçekleşen enflasyona ve buna sebep olan fırsatçılara ezdirilmiş olurlar.”

GİRDİKLERİ EVLERİ UNUTUR OLDULAR

Çeşitli kurumlarda çalışan memurlarla ilgili problemleri dile getiren ve Türkiye’nin demokratik bir ülke olduğunu ifade eden Başkan Şimşek, “Dolayısı ile ülkenin yönetimi seçilmiş siyasi iradenin elindedir. Halkından uzak olan siyasilerin ve idarecilerin uzun süre ayakta kalması mümkün değildir. Son yıllarda görüyoruz ki seçilmiş insanlarımız memuru unutmuş durumdadır. Seçilmiş hiçbir insanımızın, Allah rızası için herhangi bir kuruma girip ‘sayın memurum nasılsın iyi misin’? dediğine şahit değiliz. Kurum amirlerini ziyaret ederek merdivenlerden inerken ‘birde şu memurların halini sorayım’ dedikleri görülmemiştir. Yıllarca çalıştıkları kurumlara bile, seçildikten sonra bir daha girdiklerine şahit değiliz. Hâlbuki Sayın Cumhurbaşkanı kendi partililerine her zaman şunu tavsiye etmektedir. ‘Tutmadığınız el, girmediğiniz ev bırakmayacaksınız.’ Cumhurbaşkanımızın bu ikazına rağmen, tam aksine yıllarca tuttukları eli ve defalarca girdikleri evleri unutur oldular. Her Memur-Sen üyesini biliriz ki vatan, millet, bayrak ezan ve milli değerler söz konusu olduğu zaman gözünü kırpmadan iktidarın yanında yer almaktan çekinmemiştir. Ancak memurun sorunları ve sıkıntıları olduğu zamanlar da ise siyasileri ve bürokratları yanında bulamamıştır” ifadelerine yer verdi.

EK GÖSTERGENİN VERİLMESİNE KARŞI DEĞİLİZ

Başkan Şimşek, “Sayın Cumhurbaşkanımız seçimler öncesinde bazı kamu çalışanlarına 3600 ek göstergenin verileceğini açıklamıştır. Biz Büro Memur-Sen olarak kimseye 3600 ek göstergenin verilmesine karşı değiliz. Ancak kamu çalışanları arasında bir ayırımın yapılmasına da rıza gösteremeyiz. Son günlerde bu konuda bazı çalışmaların olduğunu duyuyoruz. Şunu önemle arz etmek isterim ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya el atarak, yıllardır değişmeyen ek gösterge cetvelinin yeniden hazırlanmasını ve her kamu personelinin memnun kalacağı adil bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır” dedi.