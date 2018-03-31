''ŞİMDİ DEĞİŞİM ZAMANI''

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde son dönemece girildi. Yoğun ve zorlu çalışmaların ardından yarın gerçekleştirilecek olan seçimin 2 adayından birisi olan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu BUSABAH gazetesinin röportaj konuğuydu. Projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Sadıkoğlu, MTSO seçimlerinde galip çıkması halinde neler yapacağını anlattı. Sadıkoğlu ile gerçekleştirdiğimiz röportaj şöyle gelişti:

-Kendinizi tanıtabilir misiniz?

İlk, orta, lise ve üniversite eğitimimi tamamen Malatya’da gerçekleştirdim. 17-18 yaşlarımdan beri ticaretle uğraşıyoruz. Çeşitli sektörlerde iş kollarımız var. 25 yaşından itibaren de Sanayi Odasında Meclis yönetim kurulu üyeliği ve çeşitli görevlerde bulundum. 42 yaşındayım.

-MTSO’da yeni dönem için aday oldunuz. Zorlu dönem için neyi hedeflediniz? Yarışta olmada çıkış noktanız nedir?

Çevre illerdeki TSO’ların çalışma prensipleri ve yurt dışındakilerin neler yaptığı ile ilgili fikrimiz var. Dolayısıyla TSO’nun bunun dışında aksiyonsuz, ruhsuz bir şekilde devam etmesi bizim aday olmamıza bizim en önemli etkenlerimizden. Dışarıdaki TSO’ların tamamı şehrin içerisinde bir ruh, bir ses, gerçekten bir kişilik olarak devam ediyor. Bununla ilgili söylemlerimiz nedir? Ticaret ve Sanayi Odasının esnafın, tüccarın, sanayicinin bürokratik engelleri aşması gerekir. Sanayicinin yer tahsisinde gerçekten adaletli davranması gerekir. Günlük yaşam alanlarında esnafa ve tüccara faydalı projelerle onların hayatını kolaylaştıracak indirimler sağlaması gerekir. Şehrin içerisinde sosyal anlamda da etki yaratması gerekiyor. Bu nasıl olacak? Bir vakıf kurarak sosyal anlamdaki ticaretin haricinde başka şeylerde de katkı sağlaması gerekir. Eğitimle, sanatla ilgili katkı sağlaması gerekir. Burada en önemli etkenlerden bir tanesi de Ticaret ve Sanayi Odasının geçmişten bugüne kadar esnafı, tüccarı sadece aidat dönemlerinde hatırlaması ve yine 3-5 kişinin elinde onların şahsi ofisi haline dönüşmesi bizim Ticaret ve Sanayi Odasını artık 3-5 aileden çok ticaretle uğraşan insanların kendisini savunan, şehir ile ilgili fikirleri beyan eden ve onların hayatını kolaylaştıran bir oda haline gelmesi gerektiğine olan inancımızdır.

-Ticaret Odasının artı ve eksileri size göre neler?

Kesinlikle adaletsiz bir arazi dağılımı tutumu gerçekleştiriliyor. Bunlar Ticaret ve Sanayi Odasının yapmaması gereken şeyler. Bunlar bu şehre yatırım yapmadığı için hem şehrin dinamiklerine katma değer sağlanıyor hem de istihdamın önü kapanmış oluyor. Bunlar hiçbir şekilde bir fikir beyan etmemeyi ve zor durumda insanların yanında olmamayı tercih ediyor.

Diğer illerde ve odalarda çeşitli günlük yaşam alanlarını kolaylaştırabilecek indirimler olmasına rağmen mesela otel, restaurant, akaryakıt firmaları ile ticaret odaları ile üyelerine anlaşmalar yaptırıp, daha ucuza restaurant ve pastane hizmetleri almaları, hastane hizmetleri almaları sağlamaları gerekmekteyken bunlarla ilgili de bir katkıları yok.

Yine aynı şekilde Ticaret ve Sanayi Odasının proje üretmesi gerekir. Vergiler ile ilgili sıkıntılar olduğundan hukuk departmanı olması gerekir. Mağduriyetlerinde onlardan fikir almaları gerekir.

Bizim projelerimiz içerisinde de var; Beyaz Hat Projesi. Vergi ile ilgili, ithalatla ilgili, telefonla ilgili bile bilgi alabilecekleri bir departman oluşturmak istiyoruz. Diğer illerde olmasına rağmen burada yok.

Çevre illerle Ticaret ve Sanayi Odasının köprü olması gerekir. Ticaretin gelişmesini sağlaması gerekir. Sektörlerdeki insanları bir araya getirmesi lazım.

Malatya’da tarımsal organize sanayinin olması gerekiyor. Bugüne kadar öyle bir çalışma yapmadılar. Kayısıyı ve buradaki tarım ürünlerini katma değerli bir hale getirmemiz gerekiyor. Kayısıyı daha iyi fiyatlarla dışarıya pazarlamamız gerekiyor. Ama bunlarda yok. Akçadağ’da ciddi mermer rezervi var. Bunlarla ilgili bir çalışma yapmadıkları için bugüne kadar Akçadağ Organize Sanayisi hiçbir aktivite içerisinde değil. Yine Hekimhan’da da ciddi maden rezervlerimiz var ama bunlarla ilgili de hiçbir çalışma yok.

Bir duyarsızlık var. Yine tekstil çok önemli. Tekstille ilgili hiçbir katma değer yaratılmadı. Tekstille uğraşanlara alanlar sağlanması gerekir ki, insanlar burada işlerini geliştirsin, istihdama katkıda bulunsun. Ve buna benzer birçok proje olması gerekirken olmadı.

Yine yatırım yapmak isteyen bir insan buraya geldiğinde sıkıntılar yaşıyor. Fizibilite olması lazım ama yok. Üniversiteyi hiçbir zaman kendilerine dahil etmediler. Tarımda da aynı durum söz konusu. Çiftçilerimizin bilgilendirilmesi, hayvancılıkla uğraşanların bilgilendirilmesi, üniversite aracılığıyla olması, daha profesyonel bir üretim mahlası taşıyacakken, orada da katkı sağlayamadılar.

Kayısıyı tescil ettiler ama o tescilin karşılığında kayısıyı fiyatı anlamında yükseltecek çalışmalar içerisinde bulunmadılar.

-Yarın seçim var. Neden size oy verilsin, diye sorsak…

Malatya geri gidiyor. Üreticimi kendi ticaretlerinde de geri gidiyor. Burada bir değişimin olması gerekiyor. Bu seçim sadece Sadıkoğlu ve Erkoç arasında gerçekleşmiyor. Sadıkoğlu’nun temsili, ticaretle uğraşan, istihdam yaratan, orta ölçekli sanayicinin, tüccarın temsili noktasındadır. 3-5 tane ailenin şahsi işlerinin takip edildiği bir Ticaret Odası var, bunun mücadelesi var. Ticaret Odasının halkın Ticaret Odası olması için gayret ediyoruz. Bir ekip olarak biz bu yola çıktık. Malatya’nın gelişmesini isteyen bir ekibiz. İnsanların bize değer vermesi, bizi desteklemesi bizim için önemli.

En önemlisi bizim heyecanımız var. Ticaretle ilgili, Malatya ile ilgili dertlenebilen bir jenerasyonuz. Bunun için destek olmaları lazım.

Bizim protokol haricinde arabayı kullanma derdimiz yok. Kendi masraflarımızı odadan harcama derdimiz yok. Bunlara ihtiyacımız da yok. Kaybetme kaygımız ve koltuğumuz da yok. Ama Malatya’nın 4 sene daha kaybetmeye zamanı yok. Bunun için oy vermeleri gerekir. Ve Malatya’nın bu anlamda kabuğunu kırması gerekir.