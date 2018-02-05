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SİLAHLI KAVGA KAN AKITTI!

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi kişi yaralandı. 

SİLAHLI KAVGA KAN AKITTI!

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi kişi yaralandı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 12:58
SİLAHLI KAVGA KAN AKITTI!

Edinilen bilgiye göre olay, Hamidiye Mahallesi Antepli sokakta bulunan bir eğlence merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence merkezinde eğlendikten sonra burada kavga etmeye başlayan iki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında açılan ateş sonucu U.B.K. ile H.Ö., vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İki kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheli O.A.'nın yakalanması için polis ekipleri soruşturma başlatırken olayın yaşandığı sokakta polis ekipleri uzun süre delil araması yaptı.Olayla ilgi başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKavga2 Yaralı
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