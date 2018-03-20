SİLAHLI KAVGA İDDİALARINI YALANLAMA

MHP’nin 12. Olağan Kurultayı için Ankara’da bulunan MHP İl Teşkilatı ve Battalgazi Teşkilatı arasında silahlı kavga çıktığı iddiaları ile ilgili olarak MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı parti binasında bir açıklama yaptı.



Başkan Samanlı, olayla ilgili bilgi vererek, olayın kendileri dışında geliştiğini ve basında çıkan haberlerin asılsız olduğunu ileri sürdü. Samanlı, “Kurultay salonu yakın olduğu için salondan otele yürüyerek geçtik. Burada Başkanımız bizi Malatya’ya uğurlamadan önce hep beraber otelin önünde bulunan bir kafede çay içiyorduk. O sırada otelin içinden sesler duyduk, bunun üzerine hep beraber otelin içine doğru yürüdük.

O sırada elinde silah bulunan birkaç kişiyi gördük. İl Başkanımız o arada elinde silah olan bir kişiye müdahale etti. İl Başkanımızın oradaki müdahalesi çok kritikti. Oradaki olayın bizimle hiçbir alakası yok, orada ticari anlaşmazlığa düşen iki grubun kavgası vardı. Kavga bittikten 15-20 dakika sonra biz İl Başkanımızın hafif şekilde yaralı olduğunu gördük ve daha sonra kendisini hastaneye götürdük, Başkanımız ayakta tedavi edilerek taburcu edildi” şeklinde konuştu.



Samanlı, olayın çarpıtıldığını savunarak, “Maalesef büyük kurultayın ardından, olayın MHP Malatya il ve ilçe teşkilatları arasındaki bir olaymış gibi basit ve usulsüzce haberler yapıldı. Bu haberler bizi rahatsız ettiği için biz Başkanımızın isteği ile dün gece apar topar kalkıp gelerek böyle bir açıklama yapma gereği duyduk. Bizde particilik yok, bizde dava kardeşliği var. Bizim aramızda sorun olamaz” diye konuştu. busabahmalatya.com