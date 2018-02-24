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SİLAHLI KAVGA

Malatya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. 

SİLAHLI KAVGA

Malatya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. 

Busabahgazete
Busabahgazete
24 Şubat 2018 Cumartesi 17:26
SİLAHLI KAVGA

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi Ali Efendi sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Efendi Sokakta bulunan bir halı yıkama yerinde iki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahın da kullanıldığı kavgada Y.K.Ç. (21) darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya karışan F.Ç. ile Y.A.'nın polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Polis ekipleri olay yerinde yapılan inceleme sonucu 3 adet boş kovan bulurken, olayda kullanılan 1 adet pompalı silahta ele geçirildi. Olayla ilgi başlatılan soruşturma sürüyor.

 

İHA

Son Güncelleme: 24.02.2018 18:34
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OlaylarSİLAHLI KAVGAMalatya KavgaYaralıTartışma
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