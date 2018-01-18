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SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ

Malatya’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 

SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ

Malatya’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 

SİNEM
SİNEM
18 Ocak 2018 Perşembe 10:22
SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’nde ıssız bir bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 2 kişi pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı. Olayda yara almadan kurtulan başka bir şahsın durumu polise bildirmesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Ekiplerin güçlükle bulabildiği olay yerinde ağır yaralanan Mehmet Mert Kadıoğlu (35) ile Ergül Gül (38) olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Mert Kadıoğlu hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Olay yerinde yapılan incelemelerde boş tüfek kartuşu bulunurken, olayın şüphelilerinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA

Son Güncelleme: 18.01.2018 14:56
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YakaYeşilyurtBusabah1 Yaralı1 ölüKavgaMalatya
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