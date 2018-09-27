Sigorta parası sadece poliçeye yetiyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, Tarım Kredi, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirimin sağlanacağı açıklamasını değerlendiren Malatya Ziraat Odaları Birliği İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, gübre eski fiyatından satılmayacaksa bunun bir anlamı olmadığını kaydetti. Başkan Kılıç, TARSİM’le alakalı sıkıntılarını da anlatarak, “Yazıhan bölgesi Türkiye’de en az yağış alan bölgesi. Buna rağmen TARSİM kuraklıkta arpaya 45 ve buğdaya 20 kilo civarında hasar verdiyse Türkiye genelinde hiç kimse hiçbir şey almamış demektir. Yazıhan’da kuraklık sigortasına ödenen para sadece poliçe bedelini karşılıyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, Tarım Kredi, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirimin sağlanacağını ve arpa ve buğdayda 5 kuruş olan prim desteğinin, gelecek yıl 10 kuruş olarak ödeneceğini de söylemesi çiftçi ve üreticileri heyecanlandırsa da Malatya Ziraat Odaları Birliği İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, çiftçilerin tam aksini düşünüyor. BUSABAH gazetesine konuşarak, düşüncelerini anlatan Kılıç, öte yandan TARSİM’le alakalı sıkıntılarını da açıkladı.

Gübreye yüzde 100’den fazla zam yapıldığını ileri süren Başkan Kılıç, eğer burada 5-10 lira kadar bir indirim olacaksa bu indirimin bir anlamı olmadığını söyledi.

GÜBRE 180 TL’YE ÇIKTI

Gübreye daha yüzde 100’ün üzerinde artış yapıldığını savunan Başkan Kılıç, “Gübreler makul fiyata çekilirse üretici arazisini tekrar ekecek. 5-10 lira gübre fiyatını aşağı çekmekle çiftçilerin bu yıl üretim yapacağını düşünmüyorum. Bilhassa susuz arazilerini çiftçiler ekmeyeceğini dile getiriyor. Araziler ekilmezse bunda gübre ve mazotun etkisi büyük olduğu kadar, ürünün düşük fiyatla satılmasının da etkisi var. Gübrenin eski fiyatlarına kadar inmeyecekse bunun bir anlamı yok. 70-80 TL’ydi gübreler şimdi ise 180 TL’ye çıktı. Yüzde 100’ün üzerinde bir artış yapıldı. Devlet mazotun yüzde 50’sini çiftçiye destek olarak verecekti. Bunu dekar başına hesapladılar. Bunu bu sene 17 TL’den ödediler. 2018 parası 19 TL’den ödenecek. Ancak mazot fırladı gitti. Bu zamlar buraya yansıtılmazsa verilecek desteğin bir anlamı kalmıyor. O zaman yüzde 50 mazot desteği yapılmamış sayılır” şeklinde konuştu.

SADECE POLİÇE BEDELİNİ KARŞILIYOR

Öte yandan TARSİM’le ilgili bir sıkıntıyı da aktaran Başkan Kılıç, şunları kaydetti:

“TARSİM kuraklık dolayısıyla buğday ve arpada Malatya genelinde sadece Yazıhan’ı sigorta kapsamına almış. Bunu Arguvan’da da uygulamamış. Arguvan üreticisi isyan ediyor, ‘biz ekin biçmedik, neden sigorta kapsamına girmedik’ diye. Yazıhan’a da yüzde 100 oranında sigorta verilmemiş de, sadece TARSİM poliçesini karşılayacak kadar sigorta verilmiş. Örneğin arpada 45 kilo, buğdayda ise 20 kilo hasar verilmiş. Yazıhan bölgesi Türkiye’de en az yağış alan bölgesi. Buna rağmen TARSİM kuraklıkta 45 ve 20 kilo civarında hasar verdiyse Türkiye genelinde hiç kimse hiçbir şey almamış demektir. Yazıhan’da kuraklık sigortasına ödenen para sadece poliçe bedelini karşılıyor. Çiftçileri aldatmacalarla bir yere kadar götüremezler. Çiftçilerin artık nefes alacak durumu kalmadı. TARSİM’de öyle, gübrede öyle, ilaçta öyle, mazotta öyle. Artık taşınacak durumda değil. domatesin kilosu bugün 7 TL. neden, çünkü çiftçiler üretmeyi bıraktı. Üretim durdu. Eğer makul seviyede üreticinin malı alınmaz, girdiler aşağıya çekilmezse artık bu çile istasyonda kalır, yürümez.”