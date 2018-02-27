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ŞİDDETLE VE NEFRETLE KINIYORUZ

28 Şubat post modern darbesinin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı,

ŞİDDETLE VE NEFRETLE KINIYORUZ

28 Şubat post modern darbesinin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı,

Busabahgazete
Busabahgazete
27 Şubat 2018 Salı 17:30
ŞİDDETLE VE NEFRETLE KINIYORUZ

“Son hain örneğini 15 Temmuzda bir kez daha yaşadığımız her türlü darbe ve darbe girişimini artık tarihin karanlık sayfalarına gömdük” dedi.


28 Şubat 1997 tarihinde Türkiye’nin post modern bir darbeye muhatap olduğunu belirten Kahtalı, tüm darbeleri şiddetle ve nefretle kınadıklarını söyledi.


Darbenin bir insanlık suçu olduğunu ifade eden Kahtalı, "Zira, darbe eylemiyle insanların başta yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel ve toplumsal her türlü özgürlükleri kesintiye uğratılmaktadır. 28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında, insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksun bırakıldılar. Dini inançları sebebiyle çalışma hakları dahil tüm sosyal ve ekonomik hakları ellerinden alındı, haince fişlendiler. Başörtülü kadınlarımız örtülü oldukları gerekçesiyle kamu hizmeti alamadılar. Bazı firmalar ise yeşil sermaye denilerek ihalelere alınmayıp, teşebbüs hürriyetleri kısıtlandı ve ekonomiye, iş gücüne yapacakları katkıyı yerine getiremediler. Bankalarda milletin trilyonlarca parası hortumlanarak, illegal yapılara aktarıldı. Medya attığı manşetlerle meşru hükumeti devirdi, siyasi darbe yaptı. Darbeciler tarafından Başbakanlar, Bakanlar hükumetten azledildi. Partiler kapatıldı. Ankara sokaklarında tanklar yürütülerek siyasete, demokrasiye ve insan haklarına ‘balans ayarı!’ yapıldı.

Bürokrasinin bir ayağı olan Milli Güvenlik Kurulu Kararlarıyla siyasiler hizaya çekilip, hükumet yönetimi vesayet odaklarına teslim edildi. Ancak, 15 Temmuz Darbe girişiminde de açıkça ortaya konulduğu üzere hükumetimiz ve milletimiz darbeler tarihine nokta koymuştur. Son hain örneğini 15 Temmuzda bir kez daha yaşadığımız her türlü darbe ve darbe girişimini artık tarihin karanlık sayfalarına gömüyoruz. AK Parti olarak bu noktadaki kararlığımızı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizden aldığımız güçle her türlü vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete deklare ediyoruz. Milletimizin feraseti, cesaret ve gayreti ile artık o günleri hiçbir zaman yaşamayacağımıza inanıyoruz. Milletin kendi kendini yönetme hakkının ve milli iradeye saygının ülkemizdeki siyasi, hukuki ve sivil tüm kurum, kuruluş ve bireylerce kabul görmesini diliyoruz. Geçmişten gelen kadim medeniyetimizin tecrübesi ile geleceğe, güçlü ve lider Türkiye’ye daha emin adımlarla yürüyoruz. 16 yıldır her daim yanımızda olan milletimize saygıyla şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.
 

İHA

Son Güncelleme: 27.02.2018 17:33
Anahtar Kelimeler:
Hakan KahtalıBusabah MalatyaAKP MALATYA
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