Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102689
ALTIN
178.969
DOLAR
4.2431
STERLİN
5.7421
EURO
5.0614
Flaş Haber
Çakır Gitti, Polat Geldi
Kapat

Şiddete Karşı Yasal Düzenleme İstiyorlar

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şube Başkanı Kerem Yıldırım, performans değerlendirme taslağına karşı olduklarını ifade ederek şiddete karşı yasal düzenleme istediklerini söyledi.

Şiddete Karşı Yasal Düzenleme İstiyorlar

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şube Başkanı Kerem Yıldırım, performans değerlendirme taslağına karşı olduklarını ifade ederek şiddete karşı yasal düzenleme istediklerini söyledi.

04 Mayıs 2018 Cuma 17:27
Şiddete Karşı Yasal Düzenleme İstiyorlar

Sendika binasında bir basın toplantısı düzenleyen Kerem Yıldırım, ‘İmzanı gönder iradeni göster’ sloganıyla 2 Nisan 2018 tarihinde başlattıkları imza kampanyalarının sona erdiğini söyledi. Performans değerlendirme taslağının uygulanmaması ve eğitimciye şiddete karşı yasal düzenleme taleplerini içeren imza kampanyasına Malatya’da eğitim çalışanlarının yoğun katılım gösterdiğini belirten Yıldırım, kampanya sürecince 13 bin 428 imza sayısına ulaştıklarını dile getirdi.

İmza kampanyalarına gösterilen ilgiden dolayı tüm eğitim çalışanlarına teşekkür eden Yıldırım, “Toplanan imza dilekçelerini en kısa sürede Genel Merkezimize ulaştıracağız. Genel Merkezimiz 81 ilden toplanan imza dosyalarını MEB’e ve TBMM Başkanlığı’na ulaştıracak” ifadelerine yer verdi. Performans değerlendirme taslağının hiçbir hukuki ve kanuni dayanağının olmadığını savunan Yıldırım, “Eğitim gibi uzun soluklu, sonuçları hemen alınamayan bir süreçte, anlık veya kısa vadeli performans ölçümünün mümkün olmadığı, eğitimi bilenlerce açık bir gerçektir. Yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek, not vermesi gerekeni not alana dönüştürecek, eğitimin paydaşlarını gerçek rollerinden uzaklaştıracak bir değerleme sisteminden medet ummak, sahip olduğumuz değerleri de israf etmek olacaktır. Bu durum, eşitsizlikler içinde adalet aramaktan, yeni hak kayıplarına kapı aralamaktan, yeni çatışma alanları üretmekten başka bir işe yaramayacaktır. Eğitim sisteminin geldiği bu son noktada karar alıcıları hesaba dâhil etmeyenlerin, hatalı politika belirleyenlerin performansına odaklanmayanların, ‘biz yaptık, oldu’ anlayışını sürdürenlerin performansını öncelikle değerlendirmek daha doğru bir başlangıç olacaktır” şeklinde konuştu.

Öte yandan eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının artık toplumsal bir yara haline geldiğini de ifade eden Yıldırım, “Eğitim-öğretim hizmetinin yürütülmesini olumsuz etkilemekte, eğitimcilerin verimliliğini düşürmektedir. Bu şiddet olaylarına dur diyecek bir irade gösterilmez, şiddet uygulayan kişiler hak ettikleri cezaya çarptırılmaz ve daha ciddi, caydırıcı tedbirler alınmaz ise çok daha ağır olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu doğrultuda eğitim çalışanlarına karşı eğitim-öğretim hizmeti sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması artık kaçınılmazdır. Eğitimciler olarak şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte yasal düzenleme yapılmasını acilen talep ediyor ve bekliyoruz.

Eğitim-Bir-Sen olarak, öğretmen performans değerlendirme taslağına hayır diyor, mesleğimizin daha fazla yıpratılmasına müsaade etmeyeceğimizi buradan haykırıyoruz. Türkiye genelinde performans taslağına itirazımızı tescilleyecek imzaları attık, şiddete dur diyecek iradeyi gösterdik. Üyelerimizin emeğiyle, tüm eğitim çalışanlarının desteğiyle yükselttiğimiz bu sese, yetkililerin sessiz kalmamasını umuyor, haksızlığa ve zorbalığa karşı sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kerem YıldırımYasal Düzenlemeşiddet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
90 Kişilik İşçi Alımına 211 Kişi Başvurunca ...
90 Kişilik İşçi Alımına 211 Kişi Başvurunca ...
Ölümden Kıl Payı Döndüler
Ölümden Kıl Payı Döndüler
Karara Saygılıyız Ama...
Karara Saygılıyız Ama...

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim