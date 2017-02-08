Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, gündüz sıcaklıkların artmasına bağlı olarak çığ riskine karşı dikkatli olunmasını istendi.apple-converted-space">

SICAKLIKLAR 2-4 DERECE ARTACAK

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de gündüz sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı, gece sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak mevcut kar örtüsünün bulunduğu eğimli arazilerde çığ riski oluşabileceğinden vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli, tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Çığ tehlikesi noktasında özellikle yüksek kesimlerde yaşayanların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

Öte yandan, Meteoroloji yetkilileri sıcaklıklarla birlikte sis oluşumlarının da artabileceğini belirterek, özellikle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

SELAHATTİN BAYRAK