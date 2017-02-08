08 Şubat 2017 Çarşamba

Sıcaklıklar yükseldi, Çığ tehlikesine dikkat!

Oldukça sert geçen kışın ardından geçtiğimiz hafta hava sıcaklıkları biraz yükseldi. Meteoroloji ise bu sıcaklıklara bağlı olarak şu sıralar çığ tehlikelerinin olabileceğini belirtti ve uyarılarda bulundu.

06 Şubat 2017 Pazartesi 10:18
Sıcaklıklar yükseldi, Çığ tehlikesine dikkat!

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, gündüz sıcaklıkların artmasına bağlı olarak çığ riskine karşı dikkatli olunmasını istendi.apple-converted-space"> 

SICAKLIKLAR 2-4 DERECE ARTACAK
  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de gündüz sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı, gece sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak mevcut kar örtüsünün bulunduğu eğimli arazilerde çığ riski oluşabileceğinden vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli, tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Çığ tehlikesi noktasında özellikle yüksek kesimlerde yaşayanların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

Öte yandan, Meteoroloji yetkilileri sıcaklıklarla birlikte sis oluşumlarının da artabileceğini belirterek, özellikle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

SELAHATTİN BAYRAK
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