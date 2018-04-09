SICAKLIKLAR TEZGAHLARI RENKLENDİRDİ

Bahar ayları ile beraber yaz meyvelerinden; çilek, erik, çağla kayısı, çağla erik, çağla şeftali tezgahlarda yerini aldı. Şeftali çağlasının 3 liradan kayısı çağlasının da 10 liradan satıldığı Malatya Hal Pazarı’nda kiraz ise henüz bulunmuyor.

MEYVE ÇAĞLASINI HAMİLELER TALEP EDİYOR



Esnaflar çağla meyveleri en çok hamilelerin talep ettiğini ifade ettiler. Yaz meyvelerinin bu yıl hava sıcaklıklarından dolayı erken tezgahlara indiğini ve bu sebeple fiyatların şuan itibari ile normalden daha fazla olduğunu belirttiler.

Hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde daha da artması ile fiyatların düşeceği bekleniyor.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi