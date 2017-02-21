Sıcak havaların gelmesiyle beraber işlerinin düzeldiğini söyleyen Rus Pazarı eşya satıcıları, bu hareketliliğin süreceğini söylediler. Vatandaşlar ise Rus Pazarı’nın kendileri için artık vazgeç,ilmez olduğunu ifade ettiler.

RASTGELE TEZGAH AÇILIYOR

Hamit Şahin isimli vatandaş, “Arada sırada hafta sonları boş zamanlarım oldukça evin ihtiyacı olabilecek malzemeleri bulabilmek için Rus Pazarı’na uğrarım. Bağda bahçede kullanılacak demir ve bakırdan üretilen ufak tefek malzemeleri almak için burayı tercih ediyorum. Burada daha ucuza alabileceğimi düşündüğüm için tornavida ve testere aldım. Suriyeli ve dar gelirli vatandaşların genelde ilgi gösterdiği bir Pazar burası. Her bütçeye uygun giyim malzemelerinden ev aletlerine kadar her şey bulmak mümkün. Havaların ısınmasıyla insanların buraya olan ilgisi de artmaya başladı. Öte yandan en büyük sıkıntı burada denetimin olmaması. Rastgele, düzensiz herkes tezgah açıp ürün satabiliyor. Daha düzenli bir hale getirilirse insanların ihtiyaçlarına daha çok hitap edilebilir” dedi.

ANTİKA EŞYALAR İLGİMİ ÇEKİYOR

Antika meraklısı olduğunu söyleyen Abbas Türker isimli vatandaş ise “Her hafta pazarı gezmekten zevk alıyorum. Beğendiğim eşyaları bazen zararına da olsa bulup almaktan mutlu oluyorum. Tarihi eser niteliği taşıyan her antika eşya ilgimi çekiyor. Bugün mesela bir kahve değirmeni dikkatimi çekti. Pahalı olmasına rağmen aldım. Pazarın kurulduğu gün erken saatlerde sürekli buraya gelip tek tek tüm tezgahları dolaşıyorum. Antika eşyaları almak artık hastalık haline geldi. Çevremdeki arkadaşlarıma buraya alışmayın yoksa her hafta gelmek zorunda kalırsın diyorum. Evde hanımla artık buradan alıp götürdüğüm eşyalar yüzünden tartışır hale geldik. Öte yandan şimdiki insanlar bakır ve demir eşyaların kıymetini bilemiyor. Bakır eşyadan yapılan yemeğin, içeceğin tadı çok daha lezzetli olur. Biz bakır tencerelerde yapılan yemeklerle büyüdük. Tabi bakır bir kazanı ya da tavayı kalaylamadan kullanamazsınız. Bu yüzden de şimdiki nesil kolay olduğu için tencereler de teflon tavalar da yemek yapmayı tercih ediyor” diye konuştu.

SELAHATTİN BAYRAK