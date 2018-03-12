SICAKLIKLAR ARTIYOR!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir” denildi.

Yapılan açıklamada sıcaklıklarda 1 ila 3 derece artış beklendiği belirtilirken; rüzgarların da kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor tahmini yapıldı.

Malatya merkez ve ilçelerinde havanın parçalı bulutlu geçeceği bildirilirken, en yüksek sıcaklık 16 derece ile Battalgazi ve Yazıhan’da; 12 derece ile en düşük sıcaklık Arapgir’de bekleniyor. busabahmalatya.com