Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269

SICAKLIKLAR ARTIYOR!

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya’da yağış beklenmiyor ve sıcaklıkların ise artacağı öngörülüyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR!

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya’da yağış beklenmiyor ve sıcaklıkların ise artacağı öngörülüyor.

busabahh
busabahh
12 Mart 2018 Pazartesi 10:36
SICAKLIKLAR ARTIYOR!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir” denildi.

Yapılan açıklamada sıcaklıklarda 1 ila 3 derece artış beklendiği belirtilirken; rüzgarların da kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor tahmini yapıldı.

Malatya merkez ve ilçelerinde havanın parçalı bulutlu geçeceği bildirilirken, en yüksek sıcaklık 16 derece ile Battalgazi ve Yazıhan’da; 12 derece ile en düşük sıcaklık Arapgir’de bekleniyor. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Busabah MalatyaSıcaklıkHAVA DURUMUMalatya Hava Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
KLİP BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
KLİP BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
UÇAKTA PANİK YARATMIŞLARDI, SERBEST BIRAKILDILAR
UÇAKTA PANİK YARATMIŞLARDI, SERBEST BIRAKILDILAR

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim