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SICAKLIK 8 DERECE DÜŞÜYOR

Malatya’da hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Meteoroloji, hafta sonuna kadar sıcaklıkların 8 derece kadar düşeceğinin bildirdi.

SICAKLIK 8 DERECE DÜŞÜYOR

Malatya’da hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Meteoroloji, hafta sonuna kadar sıcaklıkların 8 derece kadar düşeceğinin bildirdi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 12:26
SICAKLIK 8 DERECE DÜŞÜYOR

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava durumuna ilişkin yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenirken; Tunceli ve Bingöl'de güney ve batılı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir” denildi.

Güncel meteorolojik uyarının olmadığı da verilen bilgiler arasında. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
SıcaklıkDereceDüşüyor
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