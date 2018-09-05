SICAKLIK 8 DERECE DÜŞÜYOR

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava durumuna ilişkin yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenirken; Tunceli ve Bingöl'de güney ve batılı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir” denildi.

Güncel meteorolojik uyarının olmadığı da verilen bilgiler arasında. busabahmalatya.com