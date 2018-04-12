SEYYAR TEZGAHLARA TEPKİ!

Yeni Camii yanındaki seyyar tezgahlarda çeşitli ürünler satanlardan şikayetçi olan çevre esnafı ve vatandaşlar, “Tezgah açan hırdavatçı elektriğine kadar çekmiş. Bu durum hiç hoş değil ve gerek yayalar için gerek taksiciler için gerekse de caminin görüntüsü için kötü bir durum ve görüntü yaratıyor” ifadelerini kullandılar.

“KALDIRIMI KULLANAMIYORUZ”

Vatandaşlar,“Burada kaldırım var ama biz kullanamıyoruz. Çünkü tezgahtarlar kaldırımları işgal etmiş durumdalar ve bu durum oldukça sıkıntılı bir hal almış. Bir an önce gerekli önlem alınarak düzenleme yapılmasını yetkililerden istiyoruz” dediler.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi