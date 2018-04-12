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SEYYAR TEZGAHLARA TEPKİ!

Malatya’da esnaf ve vatandaşlar seyyar tezgahlardan dolayı tepkililer. Merkez Yeni Camii yanında bulunan birçok seyyar tezgahın caminin görüntüsünü bozduğunu, kaldırımlarda yürüyecek yer bırakmadığını belirten esnaf ve vatandaşlar bu durumdan şikayetçi olduklarını ve yetkilerinin gerekli tedbirleri almaları gerektiğini ifade ettiler.

SEYYAR TEZGAHLARA TEPKİ!

Malatya’da esnaf ve vatandaşlar seyyar tezgahlardan dolayı tepkililer. Merkez Yeni Camii yanında bulunan birçok seyyar tezgahın caminin görüntüsünü bozduğunu, kaldırımlarda yürüyecek yer bırakmadığını belirten esnaf ve vatandaşlar bu durumdan şikayetçi olduklarını ve yetkilerinin gerekli tedbirleri almaları gerektiğini ifade ettiler.

12 Nisan 2018 Perşembe 10:50
SEYYAR TEZGAHLARA TEPKİ!

Yeni Camii yanındaki seyyar tezgahlarda çeşitli ürünler satanlardan şikayetçi olan çevre esnafı ve vatandaşlar, “Tezgah açan hırdavatçı elektriğine kadar çekmiş. Bu durum hiç hoş değil ve gerek yayalar için gerek taksiciler için gerekse de caminin görüntüsü için kötü bir durum ve görüntü yaratıyor” ifadelerini kullandılar.

“KALDIRIMI KULLANAMIYORUZ”

Vatandaşlar,“Burada kaldırım var ama biz kullanamıyoruz. Çünkü tezgahtarlar kaldırımları işgal etmiş durumdalar ve bu durum oldukça sıkıntılı bir hal almış. Bir an önce gerekli önlem alınarak düzenleme yapılmasını yetkililerden istiyoruz” dediler.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

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Malatya EsnafYeni CamiiSeyyar TezgahVatandaş Seyyar Tezgahlardan Rahatsız
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