Seyran Mahallesi’nin çilesi bitmiyor

Yeşiltepe bölgesinde MASKİ’nin altyapı çalışmalarını tamamlamasından sonra bozulan yolların yapılmaması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Malatya Büyükşehir Belediyesinin kazılan yolların yapılması için AKSA’nın elektrik tellerini yer altına almasını beklediklerini söylemelerine rağmen halen bir çalışma olmaması Yeşiltepelilerin tepkisini daha artırıyor.

Başta Seyran Mahallesi olmak üzere Yeşiltepe’nin birçok yerinde yolların bozuk olması vatandaşları mağdur ederken vatandaşlar, AYKOME’de alınan elektrik tellerinin yer altına alınması kararının tüm Yeşiltepe için genişletilmesini istediler.

İNSAN SİRKÜLASYONU ÇOK FAZLA

Vatandaşlar, “Yeşiltepe bölgesinde özellikle Seyran Mahallesi’nde MASKİ’nin altyapı çalışmalarından dolayı yollarımız bozuldu. Uzun zaman oldu hala yapılmadı. Gerekçe ise elektrik tellerinin yeraltına alınacak olması. Elektrik tellerinin yer altına alınması kararı bizi sevindirdi. Özellikle elektrik direklerinin paslı ve nahoş bir görüntü sergilemesi yakışmıyor mahallemize. Şehit Ali Turan Sokak araçların yoğun gelip geçtiği yer. İnsan sirkülasyonu çok fazla. Ağaçlar var. Ağaçlar artık tellere değiyor. Olası bir akım olmaması için tellerin yer altına alınması çok önemli. Eğer bu karar tüm Yeşiltepe için alınırsa daha da güzel olur” diye konuştular.

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