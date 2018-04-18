Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
108821
ALTIN
177.266
DOLAR
4.0941
STERLİN
5.8470
EURO
5.0642

Seyir Halindeyken Alev Aldı

Malatya-Sivas karayolunda bir kamyonet seyir halindeyken yandı. Sürücülerin yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangında kamyonetin cayır cayır yanması kameralara yansıdı.

Seyir Halindeyken Alev Aldı

Malatya-Sivas karayolunda bir kamyonet seyir halindeyken yandı. Sürücülerin yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangında kamyonetin cayır cayır yanması kameralara yansıdı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:20
Seyir Halindeyken Alev Aldı

Malatya-Sivas karayolunda Tohma Köprüsü mevkiinde yaşanan olayda Serkan Tunç idaresindeki bir kamyonetten seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Arabanın yandığını fark eden sürücü hemen duraklayıp araçtan çıkarken, alevler kısa sürede aracı sardı. Çevredeki sürücülerden bazılarının yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın da söndürme çalışmaları başarısız olunca alevler yeniden kısa sürede tüm aracı sardı.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında araç tamamen küle dönerken jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKamyonet Yandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acı Ve Dram Beyaz Perdeye Aktarılıyor
Acı Ve Dram Beyaz Perdeye Aktarılıyor
Minibüslere Sivil Denetim
Minibüslere Sivil Denetim
Peki Yeri Neresi Olacak?
Peki Yeri Neresi Olacak?

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim