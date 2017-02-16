Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçesi Yazıköy mevkinde Mehmet Çil yönetimindeki 06 ZSN 90 plakalı araçta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Araç sürücüsü otomobilini hemen sağa çekerek itfaiyeyi aradı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Darende istasyonundan olay yerine gelen ekipler araç yangınına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken aracın ön kısmında maddi hasar meydana geldi.

İHA