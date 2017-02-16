16 Şubat 2017 Perşembe

Malatya’da FETÖ/PDY operasyonu

Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Malatya-Kayseri karayolunda ilerleyen bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

16 Şubat 2017 Perşembe 13:28
Seyir halindeki araçta yangın çıktı
  Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçesi Yazıköy mevkinde Mehmet Çil yönetimindeki 06 ZSN 90 plakalı araçta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Araç sürücüsü otomobilini hemen sağa çekerek itfaiyeyi aradı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Darende istasyonundan olay yerine gelen ekipler araç yangınına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken aracın ön kısmında maddi hasar meydana geldi.
İHA
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