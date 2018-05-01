Şevket Keskin, Yeniden Başkan

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (MESOB) 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi. Battalgazi Halk Eğitim Salonu’nda düzenlenen Genel Kurulda 3 aday yarıştı. Genel kurul, divanın oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Yönetim, denetim ve bilanço gelir gider tablosunun okunup ibra edilmesinin ardından ilk olarak söz alan MESOB adayı ve aynı zamanda Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre, seçim çalışmasını tek başına yaptığını söyledi.

“DIŞARIDA BU FİLM FARKLI”

Çıktığı yoldan dönmediğini belirten Başkan Emre, “Buradan birçoğunuza ulaşamadım, telefon edemedim, iş yerlerinize gelemedim, kendimi tanıtamadım. Ben onlardan özür diliyorum. Yaptığım çalışmada tek başıma gezdim. Gezerken de hiç kimseyi incitmemeye, kimse hakkında bir şey konuşmamaya özen gösterdim. Sadece kendimi tanıttım. Az önce 25 yıllık bir slayt gösterisi izledik. Acaba burası Malatya mı diye çok gururlandım ama dışarıda bu film farklı geldi. Bana soruyorlar ki, senin yanında kim var, benim yanımda hiç kimse yok. Kim kazanırsa o benim de başkanım. Ona saygı duyarım. Hayırlı olsun derim. Fakat bu seçim sürecinde ben çok zorluklar yaşadım. Bir arkadaşımız çıktı. 2 aylık bir başkan. Birlik başkanlığına aday oldu. Yolu açık olsun. Kim başkan etti, kim getirdi, kim götürdü ben bilmem ama sıkıntısı bana yansıdı. ‘Seçimden çelik Ümit, kenara çık Ümit, bu iş senin işin değil Ümit.’ Telefonlar, akşam evime gelmeler. Vallahi 20 gündür uyku uyumadım. Ama ben çıktığım yoldan dönmem. Ateşi söndüremezsem de safımı belli ederim. Yolumdan dönmedim. Bir tane oyum varsa onu kendime atar çıkarım dedim” diye konuştu.

BU ADİL DEĞİL

Esnafa yeteri kadar gidilmediğini ileri süren neler yapmak istediklerini anlatan Malatya Attarlar Esnaf Odası Başkanı Sinan Cavlak ise, “Neler yapmak istiyoruz, bunu anlatacağız. Seçim sürecinde yaptıklarımızı anlatmak için tamamen sahada olduk. Yapılan iyi işlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Burada tam bir psikolojik bombardıman var. Bu adil değil. Ben seçildiğim zaman bir kişiyle değil, 7 kişilik yönetim kuruluyla değil, 39 oda başkanı ve yönetim kurullarıyla istişare ederek birliğimizi yöneteceğimizi ilan ettim. Ve esnaflarımızla da istişare edeceğimizi söyledik. Çünkü esnafa yeteri kadar gidilmiyor” ifadelerini kullandı.

BİRLİĞE YÖN VERECEĞİM

Başkan seçilmesi halinde yapacaklarına da değinen Başkan Cavlak, “Sinan Cavlak hiç kimsenin adayı olarak ortaya çıkmadı. Sinan Cavlak evet, 3 aylık oda başkanıdır ama 3 ayda 31 yılda yapılan eksikliklerin tamamını gidererek mevzuyu çözmüştür. Ben geldiğim zaman birliğe yön vereceğim. İşbirliği içerisinde strateji belirleyeceğim. Birliğimizin kapısını bütün düşüncelere açacağız. Sinan Cavlak hiçbir siyasi partinin adamı değildir. Hiçbir siyasi görüşün baskısı altında değildir. Hiçbir grubun adamı olmadığı gibi hiçbir grubunda güdümü altında olamaz. Bizi bir grupla özdeşleştirmeye çalışanlar doğru yolda değiller. Yılda bir defa yapılan başkanlar kurulu toplantısı 2’ye çıkarılacak. Odalarımıza adil ve eşitlikçi bir yaklaşımla 4 yılda 480 bin lira dağıtmayı vaat ediyoruz. Birliğimizin bütçesini biliyorum. Üyesi sayısı az olan odalara daha fazla yardım gidecek” şeklinde konuştu.

YAPTIKLARIMIZ, YAPACAKLARIMIZIN TEMNATI

Son olarak söz alarak eleştirileri yanıtlayan MESOB Adayı ve mevcut Başkan Şevket Keskin de, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Her ne kadar yaptıklarımızı pek kabul etmedilerse de… Olur mu böyle bir şey? Arkadaş kendisi söylüyor ‘ben esnaf değilim’ diyor, ‘radyocuyum’ diyor. ‘Ben bunun için radyo ve televizyoncular için kahvaltı programı’ yaptım diyor. Anlattıklarına baktım ki, inanın esnafın ne olduğunu, kanunların nasıl işlediğini, ne yapıldığını bilmiyor. Bu kadar iş yapılmış en azından teşekkür et. Ben sana, millete yaptıklarımı anlattım. Esnaf olmadığı için esnafın derdini bilemez. Esnafın adayı da değilsin, kendin söyledin. Birileri demiş ki, birileri beni çıkarttı. Çıkartmayaydı seni. 2 ayda sen daha esnafı tanımadan 50 defa odalara gittin. Esnaflar sana dedi ki, ‘Seni tanımıyoruz, bize gelme.’ Ne yaptın, çağasına, çoluğuna kadar adam gönderdin. Ahilikte böyle olur mu? Sen esnaf ve sanatkarlar kesiminin kültürünü bilmeyen insansın” ifadelerine yer verdi.

SEN ESNAF DEĞİLSİN

MESOB Başkan Adayı Cavlak’ı eleştirmeye devam eden Başkan Keskin, şunları kaydetti:

“Çıkmışsın dışarıda 10, 20 gündür televizyonlarda, belli bir grubun basınında ben şunu yapıyorum, ben şunu yaptım, ben bunu yapacağım diyorsun. Ben bütçeyi okudum, bütçe içeriye gitmiş, 480 bin TL odalara dağıtacağım diyorsun. Buna kim inanır? Senin odanın kaç kuruşu var sen bunu biliyor musun? Sen birliğin neyle geçindiğini biliyor musun? Odaların verdiği tün aidatları toplasan birliğin bir aylık gideri değil. Ben TESK’in desteğiyle, Malatya halkının desteğiyle eğer ben TESK’e girmesem bugün Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği çok borcun altına girerdi. Havadan atıyor. Sen ne oldun, kanunu değiştiriyorsun, para getiriyorsun. Bir kere odanı kaldır. Kurulda maaş almayacağım dedin, daha sonra maaşsız ne yapacağım diyorsun. Neden ortalığa düştün. Ben bu maaşı nasıl alacağım diye Bakanlığa yazı yazıyorsun. Belge elimde. Yapma. Sen esnaf değilsin.”

Yapılan oylama sonucunda mevcut Başkan Şevket Keskin 190 oy alarak yeniden MESOB Başkanlığına getirilirken, Sinan Cavlak 65, Ümit Emre 20 oy aldı.

MUTLU SARIGÜL -Busabah Gazetesi