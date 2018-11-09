Sevenleri Kadir için seferber oldu

7’den 70’e herkesin tanıdığı ve sevdiği Mercedes Kadir’in yoğun bakıma alınması şehirde herkesi üzüntüye boğdu.

Akli dengesi yerinde olmayan ve yaklaşık 4 metre uzunluğundaki sopayı araç olarak kullanmasıyla bilinen Mercedes Kadir dün akşam solunum yetmezliğine bağlı rahatsızlığı sebebiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Yaptıklarıyla marka haline gelen ve ünü tüm Türkiye’yi saran Kadir’in yoğun bakıma kaldırılması memleketinde bir numaralı gündem oldu. Başta şehrin önde gelen siyasileri olmak üzere tüm sevenleri haberi alır almaz Kadir için seferber oldu.

Bazı siyasiler sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayımlarken bazı siyasiler de Kadir’in yattığı hastaneyi bizzat arayarak son durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı.

Öte yandan Mercedes Kadir’in yoğun bakıma kaldırılması Twitter’da da gündem oldu. Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaşayan vatandaşlar Mercedes Kadir etiketiyle geçmiş olsun dileklerini paylaştı. Mercedes Kadir için açılan bu etiket TT listesine girdi.