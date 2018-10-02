“Sevdayla çalışıyoruz”

Yeşilyurt’un en ücra noktasına kadar kalıcı ve nitelikli hizmetler ulaştırmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe, Gedik ve Çilesiz mahallelerinin yanı sıra Yavuz Selim Mahallesi’nde yol bakım, onarım, genişletme, kaldırım yenileme, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

“UZAKLARI YAKIN EDİYORUZ”

İlçedeki 552 caddenin tamamında Yeşilyurt Belediyesinin kaliteli hizmetlerinin görülebileceğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Uzak, yakın demeden ilçemizin en ücra köşesine kadar hizmetlerimizi götürerek mahallelerimizi konforlu ve güvenli yollara kavuşturuyoruz. Yaptığımız her hizmette vatandaşlarımızın hayat standartlarını arttırmayı amaçlarken gece gündüz ara vermeden çalışarak Yeşilyurt’ta uzakları yakın ediyoruz. Herkesin gıptayla bakacağı Yeşilyurt'u gelecek nesillere bırakmak için çok yoğun çalışıyoruz. Yollarımızın kaliteli olması kentimizin gelişimini, ekonomisini ve ticaretini olumlu etkilemektedir. Amacımız; bölgemizi hızlı bir şekilde kalkındırmaktır. Biz ulaşım sorununu çözmeyle birlikte, gelişimin yeni alanlara doğru kaymasına da katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

“GELECEĞE YATIRIM”

Başkan Çınar, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ve sathi kaplama ekiplerinin ilçenin dört bir tarafında belirlenen program çizelgesine göre kalite seviyesi yüksek hizmetler ulaştırmaya devam ettiğini sözlerine eklerken, şunları söyledi:

“Yeşilyurt’un bütün bölgelerindeki hareketli yaşam durumunu göz önüne alarak bizlerde halkımızın refah seviyesini artırmak ve modern yaşam koşullarına sahip olmaları adına dört koldan çalışıyoruz. Alt yapı çalışmaları tamamlanan bütün cadde ve sokaklarımızın ihtiyaçlarını hızlı ve planlı bir çalışmayla gideriyoruz.Yeşilyurt’ta merkez ve kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarına aynı seviyede nitelikli hizmetlerimizi ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Araç ve yaya trafiğinin çok yoğun olarak yaşandığı Gedik, Çilesiz ve Kiltepemahallelerimizin yanı sıra TOKİ evlerimizin bulunduğu Yavuz Selim mahallemizdeki araç ve yaya trafiğini daha akıcı hale getirmek, konfor seviyesini yükseltmek adına ekiplerimiz 7/24 esasıyla çalışıyorlar.Belli bir plan dâhilinde gerçekleşen saha çalışmalarımız sonucunda; yollarımızın standardı yükselirken,yürüyüş yollarımızın kalite seviyesini artırdık ayrıca çalışmaların tamamlandığı caddelerimizi ışıklandırma, yeşillendirme ve peyzaj yenileme hizmetlerimizle modern kent yaşamına uygun hale getirdik. İlçemizin hiçbir bölgesinde asfaltsız yol bırakmamakta kararlıyız ve dört yılda çok büyük mesafeler aldık. Bütün yatırımlarda Yeşilyurt Belediye farkını ortaya koymaya çalışıyoruz. Yeşilyurt, modern bir kent olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bizim en büyük memnuniyetimiz, kıymetli hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu olmasıdır. İlçemiz geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımız da gelişiyor. Serilen tonlarca asfalt, yeni açılan kilometrelerce yol, Yeşilyurt’un geleceğine yapılan yatırımdır.” (Bülten)