Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98053
ALTIN
232.592
DOLAR
5.9894
STERLİN
7.7778
EURO
6.9196

“Sevdayla çalışıyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’u gelecek nesillere en güzel şekilde emanet etmek için büyük bir sevdayla çalışıyoruz” dedi.

“Sevdayla çalışıyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’u gelecek nesillere en güzel şekilde emanet etmek için büyük bir sevdayla çalışıyoruz” dedi.

02 Ekim 2018 Salı 17:58
“Sevdayla çalışıyoruz”

Yeşilyurt’un en ücra noktasına kadar kalıcı ve nitelikli hizmetler ulaştırmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe, Gedik ve Çilesiz mahallelerinin yanı sıra Yavuz Selim Mahallesi’nde yol bakım, onarım, genişletme, kaldırım yenileme, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

“UZAKLARI YAKIN EDİYORUZ”

İlçedeki 552 caddenin tamamında Yeşilyurt Belediyesinin kaliteli hizmetlerinin görülebileceğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Uzak, yakın demeden ilçemizin en ücra köşesine kadar hizmetlerimizi götürerek mahallelerimizi konforlu ve güvenli yollara kavuşturuyoruz. Yaptığımız her hizmette vatandaşlarımızın hayat standartlarını arttırmayı amaçlarken gece gündüz ara vermeden çalışarak Yeşilyurt’ta uzakları yakın ediyoruz. Herkesin gıptayla bakacağı Yeşilyurt'u gelecek nesillere bırakmak için çok yoğun çalışıyoruz. Yollarımızın kaliteli olması kentimizin gelişimini, ekonomisini ve ticaretini olumlu etkilemektedir. Amacımız; bölgemizi hızlı bir şekilde kalkındırmaktır. Biz ulaşım sorununu çözmeyle birlikte, gelişimin yeni alanlara doğru kaymasına da katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

“GELECEĞE YATIRIM”

Başkan Çınar, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ve sathi kaplama ekiplerinin ilçenin dört bir tarafında belirlenen program çizelgesine göre kalite seviyesi yüksek hizmetler ulaştırmaya devam ettiğini sözlerine eklerken, şunları söyledi:

“Yeşilyurt’un bütün bölgelerindeki hareketli yaşam durumunu göz önüne alarak bizlerde halkımızın refah seviyesini artırmak ve modern yaşam koşullarına sahip olmaları adına dört koldan çalışıyoruz. Alt yapı çalışmaları tamamlanan bütün cadde ve sokaklarımızın ihtiyaçlarını hızlı ve planlı bir çalışmayla gideriyoruz.Yeşilyurt’ta merkez ve kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarına aynı seviyede nitelikli hizmetlerimizi ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Araç ve yaya trafiğinin çok yoğun olarak yaşandığı Gedik, Çilesiz ve Kiltepemahallelerimizin yanı sıra TOKİ evlerimizin bulunduğu Yavuz Selim mahallemizdeki araç ve yaya trafiğini daha akıcı hale getirmek, konfor seviyesini yükseltmek adına ekiplerimiz 7/24 esasıyla çalışıyorlar.Belli bir plan dâhilinde gerçekleşen saha çalışmalarımız sonucunda; yollarımızın standardı yükselirken,yürüyüş yollarımızın kalite seviyesini artırdık ayrıca çalışmaların tamamlandığı caddelerimizi ışıklandırma, yeşillendirme ve peyzaj yenileme hizmetlerimizle modern kent yaşamına uygun hale getirdik. İlçemizin hiçbir bölgesinde asfaltsız yol bırakmamakta kararlıyız ve dört yılda çok büyük mesafeler aldık. Bütün yatırımlarda Yeşilyurt Belediye farkını ortaya koymaya çalışıyoruz. Yeşilyurt, modern bir kent olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bizim en büyük memnuniyetimiz, kıymetli hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu olmasıdır. İlçemiz geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımız da gelişiyor. Serilen tonlarca asfalt, yeni açılan kilometrelerce yol, Yeşilyurt’un geleceğine yapılan yatırımdır.” (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Çınar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birlik Ve Beraberlik Mesajları Verildi
Birlik Ve Beraberlik Mesajları Verildi
“Birlikte Malatya olalım”
“Birlikte Malatya olalım”
5 temel esas…
5 temel esas…
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim