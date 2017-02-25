Yeni Köy Garajı’nın faaliyete geçmesiyle birlikte eski Köy Garajının giriş ve çıkışlarını toprakla kapatan Büyükşehir Belediyesi, söz konusu hareketiyle beraber bir anda kamuoyunun gündemine oturdu. Bu duruma tepki gösteren şoförler ise yeni Köy Garajı’na gitmeyeceklerini söylediler.

KUŞ UÇMAZ, KERVAN GÖÇMEZ

Şoförler, “Hangi aile erkek işçilerin yoğun olarak çalıştığı sanayi bölgesinden geçerek yeni garaja gidecek? Caddesi yok, mahallesi yok; nasıl bulacaklar garajı? Bizim burada yazıhanemiz var ve müşteri aracın hareket saatini yazıhanede bekliyor. Bizler şehir içi minibüsler gibi çalışmıyoruz. Hangi kadın yaptıkları garaja gidebilir? Biz erkek olduğumuz halde oraya kadar gidemeyiz. Orası kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer” şeklinde ifadelerde bulunmuşlardı.

ÇEVVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Bu anlamda, kamuoyu daha konuyu tartışırken Malatya’da önceki gün gece saatlerinde eski Köy Garajında yıkım yapıldı. Edinilen bilgiye göre, yıkım sırasında da garajın yıkılmamasını isteyen bir grup minibüs şoförü ile zabıtalar arasında gerginlik yaşandı. Yıkıma gece saat 03.00 sıralarında başlanıldığı ifade edilirken, yıkım kararını duyan J plaka sahibi minibüs şoförlerinin yıkım alanına gittiği ve engel olmaya çalıştıkları öğrenildi. Bunun üzerine zabıta ile şoför arasında gerginlik yaşandığı ve alana Çevik Kuvvet ekiplerinin gittiği de edinilen bilgiler arasında.





İÇ SIZLATAN GÖRÜNTÜ

Sabah gün ağardığında ise iç sızlatan görüntü ortaya çıktı. Dükkanlarını boşaltan esnaflar, nereye gideceğini bilmeyen yolcular, yıkımın etrafında toplanan şoförler… Önceki gece sessiz sedasız bir şekilde, insanların yıllarca ekmek parasını kazandığı eski Köy Garajının Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılması koca bir tarihi ve geçmişi de ardında bıraktı.





DÜKKANLARINI BOŞALTTILAR

Vatandaşlar bu durum karşısında şaşkınlıkla kalırken, esnaflar ve şoförler ise çaresiz şekilde dükkanlarını boşalttılar, enkaz etrafında beklediler. Konuyla ilgili konuşan esnaflar, sabah bu enkazla karşılaştıklarını ve şaşırdıklarını, bir gecede her şeyin bitirildiğini söyleyerek tepkilerini dile getirdiler. “Bu yapılan şeyi bir PKK yapar, bir de Büyükşehir Belediyesi” şeklinde isyan eden esnaf ve vatandaşlar, bunun resmen bir katliam olduğunu savundular.

TÜRKAN YILDIZ