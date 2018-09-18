Servis araçlarına sıkı takip

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Toplu Taşıma Denetleme Ekipleri tarafından okul giriş ve çıkış saatleri ile yol üzerinde seyir halinde olan servis araçları durdurularak yönetmelikte belirtilen kurallara uyulup uyulmadığı denetleniyor.

Yapılan denetimlerde, servis hizmeti veren araçların işletme izin ruhsatı ile yetki belgelerinin olup olmadığının yanı sıra, S Plaka Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygunluğu, fazla yolcu taşıyıp taşımadığı kontrol ediliyor.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde, öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması için bütün ayrıntıların incelendiği denetimler çerçevesinde UKOME kararlarına aykırı hareket edenler ile yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olmayan ve uymayan araç sahiplerine gerekli uyarılar yapılarak cezai işlem uygulandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, okul servis araçlarının kontrollerine, eğitim öğretim yılı boyunca aralıklarla devam edecek. (Bülten)