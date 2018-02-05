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Sertifikaları verildi 

Malatya Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) KOSGEB ve Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğiyle gerçekleştirilen girişimcilik eğitim programına katılan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi. 

Sertifikaları verildi 

Malatya Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) KOSGEB ve Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğiyle gerçekleştirilen girişimcilik eğitim programına katılan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 17:17
Sertifikaları verildi 

MTTB il binasında düzenlenen sertifika törenine Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, KOSGEB Müdürü Murat Seki ve Kursiyerler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Malatya MTTB İl Başkanı Mehmet Sağdıç, "MTTB olarak 1916 ‘dan bu yana milli ve manevi duygulara hitap eden bir kuruluşuz. Bu gün he yeni iş kuran arkadaşlarımızın milli, manevi ve yerli duygularla ekonomimize katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise MTTB ‘nin yaptığı güzel çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, "MTTB 1916 yılında kurulmuş, o günde düşman 4 bir taraftan saldırmış hasta adamı yok etmek için ve o gün MTTB olarak kurulan bu çatı kuruluşumuz mücadelesini hiç bırakmamış ve şu anda ülkemizi yöneten büyüklerimizin yetiştiği bir ocak" şeklinde konuştu.


Çalışmakta başka bir yolların olmadığını vurgulayan Polat, "Çalışacağız, çok çalışacağız başka yolumuz yok, bulunduğumuz her noktada çok çalışacağız. Bu ülküye büyütmenin başka bir yolu yok" diye konuştu.
Yapılan konuşmalar ardında girişimci adaylarına sertifikaları verildi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Milli Türk Talebe BirliğiKOSGEB Ve Çalışma Ve İş Kurumu (İŞKUR)Eğitim Programı
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