SERGİ 11 ŞUBAT'A KADAR AÇIK ...

Malatya’nın Büyükşehir olmasıyla birlikte kurulan MASKİ Genel Müdürlüğü şehrin altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kurulduğu günden beri aralıksız çalışan MASKİ, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın çizdiği vizyon doğrultusunda Malatya’nın geleceğini inşa ediyor. MASKİ, yapılan çalışmaların vatandaşlara tanıtmak için abonelik bilgileri güncelleme standı ve eski - yeni boruların sergilendiği “Altyapının Dünü Bugünü Yarını” Sergisini vatandaşların hizmetine sundu. Sergiye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar kullanım ömrünü tamamlamış eski boruları ve yeni nesil 100 yıl dayanıklı DUKTİL boruları incelediler.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini belirten vatandaşlar, “MASKİ tarafından açılan sergide; eski ve yeni boruların arasında ki farkı gördük. Hayretler içinde kaldık. Altyapıdan kaynaklı zaman zaman su kesintileri oluyordu. Bu durumun eskimiş borularda ki kırık yerlerden kaynaklı olduğunu gördük. Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, şehrin altyapısını kullanım ömrünü tamamlamış borulardan arındırıyor. Özverili çalışmalarla eski borular asırlık borularla değiştiriliyor. Bunu yanı sıra kayıp kaçak su kullanımını azaltan çalışmalar yapılmış. Yapılan bu çalışmalar Malatya’mız adına çok büyük hizmetler. Altyapı çalışmaları yer altında kaldığı için fark edilmiyor. Ancak böyle sergiler yapıldıkça farkındalık oluşuyor. Yapılan çalışmaları görüp dinledikten sonra anladık ki MASKİ’nin lügatinde çalışmamak diye bir şey yok. Ortada özverili bir çalışma var. Altyapıdan çıkan eski boruları gördükten sonra, Büyükşehir Belediyesi tarafından, Malatya’da gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının gerekli olduğunu anladık. Şehrimizin altyapısını yenilemek için çalışan Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” dediler.11 Şubat’a kadar açık olacak sergide, yapılan altyapı çalışmaları hakkında bilgi alınabiliyor. (Bülten) busabahmalatya.com