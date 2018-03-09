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ŞERAFFETTİN ÖZHAN VEFAT ETTİ

Malatya basının emektarlarından Gazeteci-Yazar Şerafettin Özhan vefat etti.

ŞERAFFETTİN ÖZHAN VEFAT ETTİ

Malatya basının emektarlarından Gazeteci-Yazar Şerafettin Özhan vefat etti.

busabahmalatya
busabahmalatya
09 Mart 2018 Cuma 17:22
ŞERAFFETTİN ÖZHAN VEFAT ETTİ

Malatya’da yazılı ve görsel yayın organlarında uzun süre muhabir ve yazar olarak görev alan 65 yaşındaki Şerafettin Özhan, önceki gün Kernek Mahallesindeki evinden çıktıktan bir süre sonra baygınlık geçirerek yere düştü. Kafasını çarpan Özhan’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, Özhan’ın ölümü Malatya basın camiasında üzüntü ile karşılandı. 2 çocuk babası olan Özhan’ın cenazesi bugün Malatya Şehir Mezarlığında Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi. Bir dönem MHP’de de siyaset yapan Özhan’ın cenazesine basın ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. 
Öte yandan Özhan’ın vefatı sonrası bir mesaj yayımlayan Malatya Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Nihat Abacı, “Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesi ve basın camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerinde bulundu. 
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman ve TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner’de Özhan’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
şeraffettin özhanBUSABAH GAZETESİ
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