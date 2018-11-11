ŞENER ŞEN VE PERRAN KUTMAN MALATYA’DA!

43 yıllık sinema kariyeri boyunca 35’den fazla filmde rol alan, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının en deneyimli oyuncularından Şener Şen, 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin davetlisi olarak Malatya’ya geldi. Usta oyuncuya, düzenlenen açılış töreninde festivalin Onur Ödülü verildi.

Şener Şen, ödülünü ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz’ın elinden aldı.

PERRAN KUTMAN DA MALATYA’DA!

8. Malatya Uluslararası Film Festivali tarafından her yıl sinemaya emek vermiş usta isimlere takdim edilen Onur Ödülleri’nin bu yılki sahiplerinden Perran Kutman da, Malatya’ya geldi.

Rol aldığı pek çok televizyon yapımı ve sinema filmiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Perran Kutman, 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin davetlisi olarak Malatya’ya geldi. Kutman, açılış töreninde Onur Ödülü aldı.

Perran Kutman’a ödülünü, özellikle ‘Yol’ filmi başta olmak üzere birçok önemli film ve televizyon dizisindeki unutulmaz rolleriyle hafızalara kazınan bir başka başarılı oyuncu Şerif Sezer takdim etti.