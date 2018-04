Sendikalar Ne Düşünüyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)“2018 Devlet Yatırım Programı” kapsamında Toplulaştırılmış Projelerin Alt Projeleri’ne ilişkin yaklaşık 11 milyar TL değerinde devam eden inşaat ve yeni projeleri açıkladı. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan programda, imam hatip, fen lisesi, Anadolu lisesi, meslek lisesi, pansiyonlar, spor salonları ile öğretmen evlerine ilişkin devam eden ve yeni projeler yer aldı. Projeler arasında en çok imam hatip liseleri ve ucuz iş gücü yetiştirmesi planlanan meslek liselerinin yer aldığı tartışılırken, konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan eğitim sendikalarının şube başkanları önemli açıklamalarda bulundular.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Daire Başkanlığının yaptığı açıklamanın okulların fiziki olarak iyileştirilmesi anlamında iyi bir düşünce olduğunu dile getiren Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, buradaözellikle meslek liselerinin ön plana çıkarılıyor olmasının olumlu olduğunu söyledi.

KALİFİYE ELEMANA İHTİYAÇ VAR

Meslek liselerinin irtifa kaybettiğini ifade eden Başkan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Neden olumlu? Meslek liseleri kat sayı problemlerinden başlayarak şu ana kadar çok büyük bir irtifa kaybetti. Yani akademik anlamda seviye düştü. Ancak tekrar problem çözüldükten sonra yeniden yavaş yavaş eski seviyesine doğru yükselmeye başladı ama istenen seviyede değil. Onun içinde imam hatip liseleri, meslek liselerinin ön plana çıkarılması, desteklenmesi kesinlikle olumludur. Neden olumludur? Fen liselerimiz, Anadolu liselerimiz destekleniyor. Gerekli yatırımda yapılıyor ama unutmamak gerekiyor ki ülkenin geleceği için meslekçi, kalifiye elemana ihtiyaç var. Kalifiye elemanı yetiştirmeniz içinde meslek liselerine giden öğrencilerimizin akademik seviyesinin biraz daha yüksek olması gerekiyor. Ancak ne yazık ki şu ana kadar en düşük seviyedeki öğrenciler oraya gitmek zorunda kaldı. Yani tabiri caizse birçoğu sadece zorunlu eğitim olduğu için orada okulu bitirmeye çalışıyor. Ve bu çocuklarımızın büyük çoğunluğu ne yazık ki meslek öğrenmedi. Çünkü talepleri yok. Öyle bir istekleri söz konusu değil. Bu nedenle de Avrupa’ya baktığımızda örnek olarak hep Avrupa’yı alıyoruz ya; Meslek okullarının oranı yüzde 65. Ve meslek liseleri meslek edinme okulları, buradaki çıraklık okulunun karşılığı da var. Yine mesleki eğitim merkezleri oldukça yaygın.”

MÜFREDATI İYİ UYGULAMAK GEREKİYOR

Meslek liselerinin sayısı bakımından Türkiye’nin Avrupa’dan geri olduğunu belirten Başkan Yıldırım, “Özellikle sanayiye ve sosyal alanlara kalifiye eleman yetiştirmek anlamında Avrupa çok iyi. Türkiye ise bu anlamda çok iyi değil. Neden iyi değil? Çünkü eğitim sisteminin oynanmasından kaynaklanıyor. Eğer bu kat sayı problemi çıkmamış olsaydı şu anda meslek liselerinin durumu çok daha iyi bir seviyede olacaktı. Ben hatırlıyorum daha önce meslek liseleri buna imam hatip liseleri de dahil sınavla öğrenci alınıyordu. Yani aşırı talep vardı ve okul kendisi sınav yapıyordu. Ama kat sayı ile birlikte bu bıçak gibi kesildi. Ve bütün velilerin şöyle bir endişesi ortaya çıktı: ‘Bizim çocuklarımız meslek lisesine giderse geleceği kararıyor.’ Bunu ortadan kaldırmak için Milli Eğitim Bakanlığını bu düşüncesi doğru ama eksik. Eksiliği nedir? Sadece fiziki anlamda okullara yatırım yapmak, okullara çok ihale getirmek yeterli değil. Eğitimin içini doldurmak gerekiyor. Yani müfredatı iyi uygulamak gerekiyor. Akis halde beş yıldızlı otel gibi okul yaparsınız ama eğitimin içi dolu değilse yine oradan istediğiniz seviyede bir nesil veya gençlik ortaya çıkmaz. Bu anlamda ben olumlu buluyorum” diye konuştu.

TOPLU BİR YATIRIM PLANLANMIŞ

Yatırım programında MEB’in bütçeden yüklü bir pay aldığını söyleyen EKSEN Eğitim SenMalatya Temsilcisi Kenan Akdoğan ise, “MEB 2018 yılı Devlet Yatırım Programı yayımlandı. Yatırım programına göre MEB yine bütçeden yüklü bir pay almıştır. Bir milletin geleceği aldığı eğitimle, yetişmiş insan gücüyle ölçüleceğinden MEB’in bütçeden yüklü bir pay alması kaçınılmazdı ve gerekliydi. Bu yatırım programına genel itibariyle baktığımızda eğitimin her kademesi ve her koluna yatırımın olduğunu görmek mümkün. Okullardan tutun da spor salonlarına, halk eğitim merkezlerine, öğretmenevlerine, öğretmen lojmanlarına kadar her alanda toplu bir yatırım planlanmıştır. Öğretmen lojmanlarının da bütçeden pay alması öğretmenlerimizin barınma ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılayacaktır” şeklinde konuştu.

ÜLKEMİZ AÇISINDAN SEVİNDİRİCİ

Başkan Akdoğan, “Yeni sınav sistemiyle aynı doğrultuda olmak üzere bu yatırım planından aslan payını imam hatip liseleri ile mesleki teknik liselerinin aldığını görmek mümkün. Meslek liselerine gereken değerin verilmesi ülkemiz açısından sevindiricidir. Çünkü meslek lisesi gerçekten bir memleket meselesidir. İmam hatip liselerinin yatırım programından yüklü pay alması da gözden kaçmamıştır. Ülkemiz gençlerinin içinde bulunduğu durum göz önünde bulundurulduğunda umut ediyoruz ki bu okullar da gençliğimizin iyi bir insan, iyi bir vatandaş olması yolunda elinden geleni yapar ve bu amacına ulaşır” dedi.

PROJELERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

“Görüldüğü gibi ilimiz de bu yatırımlardan, yeterli olmasa da, iyi bir pay almıştır. Eksen Eğitim Sen Malatya Temsilciliği olarak bu projelerin takipçisi olacağız” diyen Başkan Akdoğan, “İlimiz bazında bu yatırım planına baktığımızda hiç de azımsanmayacak bir şekilde planlama yapıldığı görülecektir. İlimize 2018-2019 planlamasına göre her biri 32 derslikli olmak üzere iki Anadolu Lisesi; 24 derslikli bir Anadolu İmam Hatip Lisesi; Doğanşehir’e bir, Yeşilyurt’a 2 adet İmam Hatip Lisesi; Battalgazi’ye bir adet 16 derslikli Mesleki ve Teknik Lise, Doğanşehir’e bir adet Çok Programlı Lise; Darende’ye Halk Eğitim Merkezi; Yeşilyurt’a Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi; Battalgazi’ye 12 derslikli bir Görme Engelliler Okulu; Yeşilyurt’a 12 derslikli bir Özel Eğitim okulu; Akçadağ Bahri ÇPL’ye bir atölye, Battalgazi 20 Mayıs T.Özal Mesleki ve Teknik Lisesine bir atölye; Yeşilyurt İHL’ye 200 öğrencilik bir pansiyon; Battalgazi İmam Hatip Lisesine, Akçadağ Fen Lisesine, Yeşilyurt Fen Lisesi ve kale ÇPL’ye birer adet Spor Salonu yapılacaktır. Bunların dışında yine ilçelerimizin belli yerlerine öğretmen lojmanları yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

BAKANLIKLA İLETİŞİM HALİNDEYİZ

İmam hatiplerin bir ihtiyaç olduğunu kabul ettiklerini dile getiren Eğitim-İş Malatya Şube Başkanı Hatem Denktaş da, “Biz Eğitim-İş Sendikası olarak İmam Hatiplerin bir ihtiyaç olduğunu kabul ediyoruz. Dinin eğitimin de bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Ancak diğer meslekler için ne kadar elemana ihtiyaç varsa din eğitimi için de o kadar eleman yetiştirecek şekilde bir programlama yapılması gerektiğini düşünüyoruz. İhtiyaç fazlası yapılan uygulamaların dini sömürü olarak görüyoruz. Sadece bu konuda değil son olarak TEOG yerine getirilen uygulamada İmam Hatiplere tanınan avantaj Türkiye genelinde ağırlıklı olarak diğer okulların 2 katı oluyor. bu konuya biz eleştiri getiriyoruz ve bunun doğru olmadığını dile getiriyoruz. Zaten Genel Merkez olarak Bakanlıkla da bu konuda sürekli iletişim halindeyiz. Bunları onaylamıyoruz” söylemlerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi