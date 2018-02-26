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SEMT POLİKLİNİĞİ OLACAK

TOKİ’de bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi arkasındaki yeni hizmet binasında faaliyete başladı.

SEMT POLİKLİNİĞİ OLACAK

TOKİ’de bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi arkasındaki yeni hizmet binasında faaliyete başladı.

Busabahgazete
Busabahgazete
26 Şubat 2018 Pazartesi 18:43
SEMT POLİKLİNİĞİ OLACAK

Ağız ve Diş Hastanesi’nin mevcut yerinde ikamet eden vatandaşlar ise boşalacak olan hastaneye yeni poliklinikler gelmesini istemiş. Vatandaşlar, poliklinik gelmezse eylem yapacaklarını da ifade etmişti.

Malatya Sağlık İl Müdürlüğü’nden konuya ilişkin açıklama geldi . Açıklamada şu ifadeler yer aldı.

“İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemiz hasta mağduriyetinin yaşanmaması için 26.02.2018 Pazartesi gününe kadar klinik ve acil birimlerimiz hizmete mevcut TOKİ binamızda devam edecek olup; 26.02.2018 pazartesi gününden itibaren yeni hizmet binamızda hasta kabulüne başlayacaktır.

Yeni binamız modern cihazlarımız ile 60 ünite ve 5 yatak kapasitesi, ameliyathanesi ile hizmet verecek olup; mevcut TOKİ binamız da, yapılacak olan tadilat çalışmalarından sonra kısa süre içerisinde 10 diş ünite bulunan ve bazı branşlarda hizmet verebilecek kapasitede semt polikliniği olarak hizmet vermeye başlayacaktır.” (busabahmalatya.com)

İHA

Son Güncelleme: 26.02.2018 18:53
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Malatya BusabahAğız Diş SağlığıSağlık Haberi
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