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Selçuklu’da yol, kaldırım, kavşak ve park yapılıyor

Battalgazi Belediyesi tarafından Selçuklu Mahallesi’nde devam eden yeni kavşak, yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarının yanı sıra mahalleye yeni bir park kazandırılıyor.

Selçuklu’da yol, kaldırım, kavşak ve park yapılıyor

Battalgazi Belediyesi tarafından Selçuklu Mahallesi’nde devam eden yeni kavşak, yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarının yanı sıra mahalleye yeni bir park kazandırılıyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:12
Selçuklu’da yol, kaldırım, kavşak ve park yapılıyor

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan yardımcıları Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval ve bazı birim müdürleri ile birlikte Selçuklu Mahallesi’nde bulunan Atatürk Kız Anadolu Lisesi bölgesinde sürdürülen kaldırım, yeni kavşak ve yol düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

PARK YAPILIYOR

Burada açıklamada bulunan Başkan Gürkan, “Burada hepimizin de bildiği gibi Yeşil Kuşak kapsamı içerisinde olan Atatürk Kız Lisesi’nin ve orada bulunan kapalı spor salonun buraya taşınması amaçlanmıştı. Biz belediye olarak TESKOMB ile birlikte Atatürk Kız Lisesi’ni ve kapalı spor salonunu yaparak, Atatürk Kız Lisesi’ni taşıdık. Aynı zamanda çevre düzenlemesi, kavşak düzenlemesi ve buradaki ulaşım arterlerin öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sağlıklı erişim hatlarının oluşması için buradaki çevre ve kavşak düzenlemesi çalışmalarının yanında, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz buraya bir park yapma çalışmaları devam etmektedir. Önümüzdeki hafta içinde inşallah uygun bir tarih de Atatürk Kız Lisesi’nin eğitim öğretime başladı ama resmi açılışını yaparak aynı zamanda TESKOMB Genel Başkanını da davet ederek ona teşekkürlerimizi ve teşekkür beratımızı da vermenin yanında, bu okulunda netice itibariyle Yeşil Kuşak kapsamı içerisinde açıldığını ve yerine taşındığını da kamuoyuna duyurmak ve kamuoyuyla paylaşmak amacındayız.  Bu çalışmaların mahalle sakinlerimize, okulumuza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Burayı da gördüğünüz gibi hakikaten daha inşaatlar bitmeden ve arsa düzenlemeleri yapılmadan bizim Fen İşleri Müdürlüğümüz, her konuda gerek kaldırım çalışması, gerek asfalt çalışmaları açısından önemli çalışmalar yürütmektedir” sözlerini kaydetti. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Selçuklu MahallesiSelahattin Gürkan
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