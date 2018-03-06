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ŞEKER İŞÇİLERİNDEN , MEHMETÇİĞE KAN DESTEĞİ

Malatya Şeker Fabrikası çalışanları Mehmetçik için Kızılay'a kan bağışında bulundu.

ŞEKER İŞÇİLERİNDEN , MEHMETÇİĞE KAN DESTEĞİ

Malatya Şeker Fabrikası çalışanları Mehmetçik için Kızılay'a kan bağışında bulundu.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Mart 2018 Salı 14:41
ŞEKER İŞÇİLERİNDEN , MEHMETÇİĞE KAN DESTEĞİ

Malatya Şeker-İş Sendikası tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerler için kan bağışı kampanyası düzenledi. Şeker Fabrikası ana nizamiye önünde düzenlenen etkinlikte fabrika çalışanları Kızılay'a kan bağışında bulundu.


Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat yaptığı konuşmada, Afrin'de kahramanca mücadele eden Mehmetçiklere destek olabilmek amacıyla kan bağışı yaptıklarını ifade ederek, "Şeker-İş Sendikası olarak bu kan bağışınızın ayrı bir önemi var. Afrin’de ciddi bir operasyon var. Bizim burada huzurlu ve rahat yaşayabilmememiz için kanlarını çanlarını ortaya koyuyorlar ve büyük bir mücadele veriyorlar. Biz de bir nebze olsun onlara destek amacı ile Şeker-İş Sendikası olarak kan bağışında bulunduk. Özelikle Afrin ve oradaki Mehmetçik adına bu bağışı yapıyoruz” diye konuştu.


Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın da fabrika çalışanlarına teşekkür ederek, "Biliyorsunuz yanı başımızdaki coğrafyaya Türk Kızılayı olarak şefkat elimizi uzatıyoruz. Bu aşamada orada yapılan çalışmalarda kan ihtiyacı tabi ki önem arz ediyor. Şeker fabrikasının bu konuda duyarsız kalmaları zaten ihtimal dahilinde değildi. Şeker fabrikası çalışanları 3 ayda bir kan bağışı yapıyorlar. Bugün de Afrin’deki operasyona destek amaçlı kan bağışında bulundular, başta sendika başkanı olmak üzere tüm fabrika çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. busabahmalatya.com
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kızılaya Kan BağışıMehmetçiğe DestekBusabahmalatya
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