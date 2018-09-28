Şehrin önemli markası

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Arapgir Kaymakamı Mehmet Erdem, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve Arapgir MYO Müdürü Tarkan Koca, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’u ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Cömertoğlu, "Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmalar şehrimize değer katmakta, gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda yeni Rektörümüz Aysun Bay Karabulut’a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAĞIZ

Rektör Bay Karabulut ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Turgut Özal Üniversitesi bulunduğu konum itibariyle şehrimizin önemli bir markası durumundadır. Üniversite olarak işbirliği içerinde Malatya ve çevresi başta olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sağlamak için gayret göstereceğiz. Hedefleri olan bir ülkenin mensupları olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmek için çabalayacağız" diye konuştu.