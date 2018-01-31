ŞEHRİN GÖBEĞİNDE RASTGELE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Malatya'da elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açarak yürüyen şahıs, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, Hamidiye Mahallesi Emirler Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir şahsın elindeki pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş açması mahalleliyi tedirgin etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibinin alarma geçtiği olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı olayla ilgili inceleme çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, olay yerinde 4 adet boş kovan buldu.

Şehrin göbeğinde yaşanan olay sonrası polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.