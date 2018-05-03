Şehrim 2023 Otobüsü Malatya’da

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Genel Merkez önünden yolcu edilen Şehrim 2023 Otobüsü’nün 16. durağı Malatya oldu. Dün Soykan Parkı’nda Malatyalıların görüş, öneri ve taleplerini alan ekipler, bugün Emekliler Parkı, yarın ise AVM önünde görev alacak.

Şehrim 2023 Projesi hakkında bilgiler veren AK Parti Çevre, Şehircilikten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Yılmaz, 2023 hedeflerinin ve vizyon planlarının ortaya konulmasının hedeflendiği ‘Şehrim 2023’ projesi kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Genel Merkez önünden yolcu edildiği Şehrim 2023 otobüsünün 16. durağının Malatya olduğunu söyledi.

CUMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Vatandaşların görüş ve taleplerini dinlediklerini aldıklarını dile getiren ve şimdiye kadar 2 bin vatandaşın üzerinde görüş ve talepler aldıklarını belirten Yılmaz, “Şehrim 2023 otobüsü, 2-4 Mayıs tarihleri arasında Malatya’nın çeşitli meydanlarında Malatyalılar ile bir araya gelerek şehri en iyi bilenlerin, o şehirde yaşayanların çevre, şehir ve kültür başlıklarında Malatya’ya ilişkin hayal, görüş ve öneri ve taleplerini dinleyecek. Katılımcılar ayrıca www.sehrim2023.com adresi ve mobil uygulamalar aracılığıyla şehrine özel anket ile görüşlerini paylaşabilecek. Şehrim 2023 otobüsünün 2 Mayıs Çarşamba günü Soykan Parkı’nda, 3 Mayıs Perşembe günü Emekliler Parkı’nda, 4 Mayıs Cuma günü Malatya Park AVM önünde Malatyalılar ile bir araya gelmesi bekleniyor. Ayrıca 3 Mayıs Perşembe günü Şehrim 2023 otobüsünün önünde basın açıklaması da düzenlenecek” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi