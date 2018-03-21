ŞEHİTLER ÖLMEZ

Yeşilyurt Belediyesinin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıldönümü dolayısıyla düzenlediği “Çanakkale Şehitlerini Anma” özel programında sahnelenen tiyatro gösterileri ve müzik dinletisi duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ev sahipliğinde Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ve yoğun ilgi gören program vatan toprakları için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu, dualar edildi. Çanakkale Zaferinin 103’üncü yılı nedeniyle Yeşilkonak ve Gençlik Merkezi öğrencilerinin ‘Bir Hilal Uğruna Can Verenlere İthafen’ çektikleri özel klibin gösterimini ilgiyle takip eden davetliler, öğrencileri ayakta alkışladılar. Klipte öğrenciler tarafından ‘Çanakkale Türküsü’ seslendirilirken, eşsiz bir kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Savaşlarından özel görüntüleri yer aldı. Büyük kahramanlıklar yaşandığı 1915 yılındaki dönemin ruhuna göre hazırlanan anma programında Şahnahan Yeşilkonak öğrencileri tarafından sahnelenen "Çanakkale'ye Yolculuk" adlı tiyatro gösterisi sırasında hüzünlü bir atmosfer oluşurken, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadeleyi anlatan tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

Mektup yarışmasının ödülleri dağıtıldı

Yeşilyurt Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında liseler ve ortaokullar arasında düzenlenen ‘İstiklal Marşını En Güzel Okuma’ yarışmasında dereceye girenler açıklandı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği yarışma neticesinde lise kategorisinde birinci Sadrettin Konevi İmam Hatip Lisesi’nden Emre Şenol, ikinci Tecde Anadolu Lisesinden Batuhan Yılmaz, üçüncü Akmercan Anadolu Lisesinden Cemal Sadık Baharçiçek olurken, mansiyon ödülü de Malatya Lisesinden Yunus Aslan’a gitti. Ortaokul kategorisinde ise birinci İnönü Ortaokulundan İlayda Gürses, ikinci Mevlana Ortaokulundan Bisan Ebuömer, üçüncü 91 bin Dev Öğrenci Ortaokulundan Hümeyra Korkut, mansiyon ödülü ise Şehit Fuat Bozkurt Ortaokulundan Nida Mungan’a verildi. Yarışmaları birinci tamamlayan öğrencilere 2 Bin TL, ikinci olanlara bin 500 TL, üçüncü olanlara da bin TL. para ödülünün yanı sıra kitap ve satranç takımı hediye edildi. Ödüller Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat tarafından takdim edildi.

Yeşilyurt Belediyesine bağlı Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerinde eğitim gören öğrenciler arasında düzenlenen ‘ Çanakkale’ye Mektup’ yarışması sonucunda Gedik Gençlik Merkezinden Cebrail Kılıç birinci, Topsöğüt Yeşilkonak’tan Fatma Dağseven ikinci, Şahnahan Yeşil Konak’tan İkranur Polat üçüncü, Dilek Yeşilkonak’tan Elif Su Aslan ise dördüncülüğü elde etti. Dereceye giren öğrencilere kitap seti ve satranç takımı hediye edildi.

"103 yıl önce yazılan destanın aynısı bugün Afrin’de yazılıyor”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, özel programda emeği geçenlere teşekkürlerini sunarken, 103 ncü yıl önce yazılan kahramanlık destanını duygusal bir anlayışla sahneye taşıyan Gençlik Korosu ile Yeşilkonak ve Gençlik Merkezi öğrencilerini başarıları performanslarından dolayı tebrik etti. 103 yıl önce Çanakkale’de büyük bir destanın yazıldığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Dönemin en güçlü ve en büyük donanmalarına sahip emperyalist güçlere karşı büyük bir zafer kazanan kahraman ecdadımızı ve bütün şehitlerimizi saygıyla yad ediyoruz. Ecdadımızın çok büyük zorluluklar ve sıkıntılar içerisinde olduğu bir dönemde ‘ söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyerek düşmana geçit vermedikleri Çanakkale’de ve Kut-ül Amera’de yazılan destanın aynısı 103 yıl sonra Fırat Kalkanı ve ardından ‘Zeytin Dalı’ harekatı kapsamında Afrin’de yazılıyor” dedi.