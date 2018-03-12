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ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi’nde Afrin’de terörle mücadele eden güvenlik güçlerine destek yürüyüşü ile şehitler için mevlit okutuldu.

ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi’nde Afrin’de terörle mücadele eden güvenlik güçlerine destek yürüyüşü ile şehitler için mevlit okutuldu.

busabahh
busabahh
12 Mart 2018 Pazartesi 10:42
ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU

Sürgü Mahallesi’nde gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar, güvenlik güçlerine destek amaçlı ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı programda daha sonra terörle mücadele de şehit düşen asker ve polisler için mevlit okutuldu.

Sürgü Mahalle Muhtarı Akif Karakurt, duaların her zaman güvenlik güçleri için olduğunu ifade ederek, “Allah onları muzaffer kılsın” ifadelerine yer verdi.

TEK YUMRUK OLACAĞIZ

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Birlik beraberlik içinde olacağız, tek yumruk olacağız. İnşallah Türk Askeri orada muvaffak olur. Dünya devletleri Türkiye’den korkuyor, Çünkü Türk askeri ‘ölürsem şehit kalırsam gaziyim’ diyor. Buradan terörle mücadele eden tüm asker ve polislerimize dua ediyoruz ve sağ salim dönmelerini diliyoruz” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Doğanşehir Kaymakamı Muhammed Şükrü Pekpak, Türk halkının her daim asker ve polisinin yanında olduğunu ifade etti. Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına ilişkinde konuşan Pekpak, “Orada biz askeri bir başarı peşinde değiliz, bizim hassasiyetimiz sivil halkın zarar görmemesi için çabalıyoruz. Çok şükür terörle olan bağımızı kestik. Biz şimdi ABD, Rusya, İran, Çin ile savaşıyoruz. Burada karşımızda terör yok, dünya var” diye konuştu. Program yemek ikramı ve dualarla son buldu.  busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 12.03.2018 11:33
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