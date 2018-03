ŞEHİT VE GAZİLER İÇİN YEMEK VERİLDİ

Battalgazi Belediyesi Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa, Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Bülent Eriş, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Saruhan, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Ömer Nakir, Malatya Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Halit Ziya Öztürk, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi Başkanı Muharrem Kıbrız, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Şube Başkanı Sıddık Selçuk, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit-Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara ve şehit aileleri ile gaziler katıldı.



Burada ilk olarak şahitler için Kur’anı Kerim tilaveti okundu. Programın açılış konuşmasını yapan Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, şehitliğin İslam’daki önemine dikkat çekerek, “Evlatlarımız işte böyle bizi yaratan Rabbimizin huzurunda cennette ve Rabbimizin sonsuz nimetleri ile gark olmuş vaziyetteler. Onların canlarını kendileri için feda ettiği emanet bugün emin ellerde. Onların cennete giderken bize bıraktıkları bu vatan, bugün emin ellerde” ifadelerini kullandı.



AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder ise, Türkiye’nin pahalı bir coğrafya olduğunu belirterek, “Çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. Anadolu’da yaşıyoruz. Anadolu Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan bir merkez. Burada yaşamak çok pahalı. Tarihe baktığımızda sürekli bu topraklarda emelleri olanlar olmuştur. Bizlerde bu vatanı savunma adına bugün 103’üncü yılını kutladığımız ‘Çanakkale Zaferi’ başta olmak üzere ve bugün şükürler olsun sizin evlatlarınızın bize emanet etmiş olduğu bu vatan üzerinde yaşayan evlatların bugün Afrin’i de PKK, PYD gibi terör örgütlerinden temizlediği için hepsine minnettarız. Allah ömürlerini uzun eylesin” dedi.



Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, şehitlere şükran ve minnet duyduklarını belirterek, “Sizler bu topraklar için şehit vermemiş olsaydınız biz bugün burada olamazdık. En yakın örneği Suriye’dir. Vatansızlığın nasıl bir durum olduğunu hepimizin şahit olduğu ve Akdeniz’in soğuk sularında binlerce insanın iltica etmek için bir başka yerlere gittiğinde o Akdeniz’in soğuk sularında nasıl kaybolduğunu hep şahit olduk. Bu topraklar için canlarını veren insanlara bizler şükran ve minnet duygularımızla dopdoluyuz. Allah sizlerden razı olsun. Şehitlerimize Allah rahmet etsin. Siz şehit ailelerimize sabırlar diliyorum. Gazilerimize de Allah şifa versin. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar Allah katında diridirler. Onlar Peygamberler yanındaki köşklerde yerlerini alan bu vatan toprağı ve bizlerin selameti için kendilerini feda etmiş insanlara her zaman minnet ve şükran doluyuz” şeklinde konuştu.

Çanakkale Zaferi’nin önemine değinen Başkan Gürkan, “Atatürk tarafından ‘Ben size taarruzu emretmiyorum, size ölmeyi emrediyorum’ şeklinde verilen emir o esnada verilen emirdir. O emirdir ki Türk askerinin şecaatini ve mevziler arasındaki 7 metrelik mesafede en geç bir dakika sonra öleceğini bilerek salavatlar getiren, Allahu Ekber nidalarıyla ve okuduğu dualarla o Türk askerinin kahramanlık ve şecaatini gördüğü için o Kurtuluş savaşının ön sözü olmuştur. Çanakkale Zaferi’nin ardından 1. ve 2’inci İnönü, Milli Kurtuluş Savaşımız ve Büyük Taarruz ile 780 bin metrekarelik toprağın bağımsız ve bağlantısız bir Türkiye Cumhuriyeti Devletinin oluşması sağlanmıştır. Biz bu topraklar için, bu vatan için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimiz rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Onların ailelerine ve sizlere sabırlar diliyorum” dedi.

Türk askerinin Afrin’de yazdığı destana da değinen Başkan Gürkan, “Bundan yüz yıl önce Çanakkale geçilmez diye yazdıran atalarımız gibi onların torunları da bugün bir destan yazdı. Çanakkale’de 57’inci Alayı biliyorsunuz hepsi şehit olmuşlardı. Afrin harekatının 57’inci gününde Afrin’e 18 Mart’ta girerek Türk tarihinin sayfalarına yeni bir kahramanlık destanı daha ekledik. Buradan Başkomutan ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı ifade etmeden geçemeyeceğim. Çünkü biz biliyoruz ki cesaret zafere, korkaklık ölüme götürür. Bu coğrafya bize pahalıya mal olmuştur. Her karış toprağı şüheda kanıyla sulanmış topraklarımız kimseye güle oynaya verilemez. Burası Anadolu’dur. Burada Analar çocuklarını yetiştirerek, onları cepheye göndererek Anadolu Ana’dolu adını almıştır” ifadelerini kullandı.



Son olarak konuşan Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise, şehit ailelerine ve gazilere her daim kapılarının açık olduğunu ifade ederek, “Şehit ailelerimiz bizim vatanımızın harcı olarak başımızın tacıdır. Sadece 18 Mart’ta değil, ne zaman bir dert ve sıkıntıları olursa ki inşallah her hangi bir dert ve sıkıntınız olmaz, ama olursa her daim Battalgazi Kaymakamı olarak kapılarımız sonuna kadar sizlere açıktır. En küçük sıkıntınızda bizim elimizden gelen ne varsa gelip konuyu bize iletmeniz yeterli. Her türlü desteğimizi sizlere vereceğimizden şüpheniz olmasın. Battalgazi Belediye başkanımız bu konularda çok duyarlı olan bir kişi. Bizleri bir araya getiren başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Malatyamızın birçok ilçesi olmasına rağmen, bugün tüm şehit ailelerimizi bir araya getirme nezaketinde bulundu. Hiçbir zaman şehit ailelerimizi unutmuyoruz, ama bu tür sosyal faaliyetlerde de hiçbir zaman unutmayacağımızı ifade etmek istiyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com