ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ YATIRIMLARI İNCELEDİ!

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk ile AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ile birlikte Yeşilyurt’un çehresini değiştiren yatırımları yerinde inceleyen şehit ve gazi yakınları,inceleme gezisinden sonra Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen öğlen yemeğinde misafir edildiler.

Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Malatya Önce Vatan Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Muharrem Kıbrız, misafirperverliğinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sunarken şunları söyledi:

“Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat tarafından hayata geçirilen yatırımlar ve tesisleri ziyaret ettiğimizde Yeşilyurt’un önceki haliyle şimdiki hali arasında çok önemli değişiklikler olduğunu yakından görme şansımız oldu. Dernek yönetimi olarak Malatya ve Yeşilyurt’a yaptığı hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız yaptığı hizmetlerle her türlü takdiri hak etmektedir.Şehit ve gazi yakınlarını çok güzel bir ortamda misafir eden Belediye Başkanımıza bu duyarlı yaklaşımları ve misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerimi sunarım.”

“VATANI VATAN YAPAN, ŞEHİTLERİMİZ VE GAZİLERİMİZDİR”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, şehit ve gazi yakınlarını Yeşilyurt ilçesinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yatırımlar ve tesisleri inceledikten sonra düzenlenen programa katılan tüm misafirleriyle tek tek sohbet ederek yakından ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, şehit ve gazi ailelerinin kendilerine emanet olduğunu söyledi. Vatanın bölünmez bütünlüğünü, albayrağın göklerde dalgalanmasını şehit ve gazilere borçlu olduklarını hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Cenabı-ı Allah Kur’an-ı Kerim'in Bakara Suresi 154. ayetinde ‘Allah yolunda öldürülenlere de ölü demeyin. Onlar diridir ama siz anlamazsınız’ diye buyuruyor. Şehitlik Peygamberlikten sonra gelen çok yüce bir mertebedir.Şehitlerimiz, Peygamberler ve Sıddık’larla birliktedir ve onlar bizim aramızdadırlar. Şehitlerimizin varlığı bizi ayakta ve canlı tutar. Yine din uğruna, vatan uğruna, bayrak uğruna, mukaddesat uğruna gazi olan kardeşlerimiz bizim açımızdan çok kıymetlidir. Şahadet ve gazilik mertebesi hak edenlerin ulaştığı bir mertebedir, herkes ulaşamaz. Çanakkale’de, Kurtuluş ve İstiklal Savaşlarında, 15 Temmuz’da, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda, Fırat Kalkanı ve halen devam eden Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında vatanımızın bekası için şehitler verdik, gazilerimiz var, Allah hepsinden binlerce kez razı olsun.Bu uğurda hepimiz canımızı seve seve vermeye hazırız.Vatanı vatan yapan şehitlerimiz ve gazilerimizdir.Albayrağımızın alı şehitlerimizin kanıdır. Şehitlerimiz kanlarıyla albayrağımızı sulamışlardır. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle bir araya gelmek bizim adımıza onur ve şereftir. Tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize minnet, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bu birliktelikleri kaynaşma, konuşma, sohbet etme, dertlerimizi paylaşma açısından kıymetli buluyoruz. Sizlerle bir araya gelmek, dertleşmek ve sohbet etmek bizim için önemlidir. Malatya’da faaliyetlerini sürdüren Şehit ve Gazi Aileleri Dernekleriyle sürekli irtibat halindeyiz, elimizden gelen desteği veriyoruz. Çünkü sizler bizim için çok kıymetli, değerli ve özel insanlarsınız. Davetimize icabet edip katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat konuşmasının sonunda şehit ve gazi yakınlarının mübarek Üç Aylar ve Regaip Kandillerini kutlarken, programa katılan şehit ve gazi çocuklarına özel hediyeler verdi. (Bülten)busabahmalatya.com