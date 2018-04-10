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ŞEHİT POLİSLER ANILDI

Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Malatya’da Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen programla şehit polisler anıldı.

ŞEHİT POLİSLER ANILDI

Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Malatya’da Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen programla şehit polisler anıldı.

10 Nisan 2018 Salı 16:02
ŞEHİT POLİSLER ANILDI

Programa, Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçaçı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Başkanı Sıddık Selçuk, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, polisler ve vatandaşlar katıldı. Programda ilk olarak mezarlıkta bulunan anıta çelenk sunumu yapıldı. Daha sonra İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal anıt şeref defterini imzaladı. Burada konuşan Urhal, “Sizler, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, halkımızın güven ve huzuru için gözünü kırpmadan canlarınızı feda ederek maddi ve manevi değerlerimizin en yükseğine ulaştınız. Bugün, Türk Polis Teşkilatının 173. yıldönümünde uğruna hayatınızı feda ettiğiniz vatanımızın her köşesinde milletçe sizlere karşı bitmeyecek minnet ve şükran duyguları ile sizlerin manevi huzurunuzdayız. Dünya var oldukça sizlere minnet ve şükran borcumuzu ödemek için şehit düştüğünüz bu vatan topraklarının her karışında nöbet tutmaya devam edeceğiz. Siz aziz şehitlerimizden aldığımız emaneti gelecek nesillere eksiksiz olarak teslim etmek için gerektiğinde bizler de canımızı vermekten çekinmeyeceğiz. Vatan topraklarını, yıllardır bir arada yaşamış ve yaşama kararlılığında olan milletimizin birlik ve beraberliğini modern, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, sizlerden aldığımız güç, inanç ve özveriyle, sonsuza kadar koruma ve yaşatma azmi ve kararlılığındayız. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlama ve sağlanan bu ortamı devam ettirme görevini, bugüne kadar başarıyla yerine getirmiş ve bundan sonra da aynı kararlılıkla yerine getirmeye devam edecek Türk Polis Teşkilatının 10 Nisan Polis Gününü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzerine devletimizin ve milletimizin varlığı ve bütünlüğü için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, halen görevi başında olan meslektaşlarımıza aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar temenni ediyorum” diye konuştu.

Urhal’ın konuşmasının ardından şehit polislerin mezarlarına gül bırakıldı.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Polis Teşkilatının 173üncü Kuruluş Yıl DönümüPolis HaftasıMalatyada şehit Polisler Anıldı
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