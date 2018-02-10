ŞEHİT PİLOT MALATYA'DA GÖREV YAPIYORDU

Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Atak helikopterinin düşmesi sonucu Üsteğmen Erdem Mut, şehit oldu. Şehit üsteğmenin şehadet haberi babası Ali Mut’un Kırıkkale’deki evine ulaştı. Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz beraberindeki heyetle haberi anne Ayşe Mut ile baba Ali Mut’a ileterek sabır temennisinde bulundu. Çallıöz Mahallesi Çankırı Blokları'nda bulunan baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Malatya'da görevli Şehit Mut’un evli olduğu ve eşinin Malatya’da bulunduğu öğrenildi.



