Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113590
ALTIN
161.428
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2855
EURO
4.6829

ŞEHİT PİLOT MALATYA'DA GÖREV YAPIYORDU

Afrin’de yürütülen operasyon sırasında düşen helikopterde şehit olan Üsteğmen Erdem Mut’un şehadet haberi Kırıkkale’deki baba ocağına ulaştı. 

ŞEHİT PİLOT MALATYA'DA GÖREV YAPIYORDU

Afrin’de yürütülen operasyon sırasında düşen helikopterde şehit olan Üsteğmen Erdem Mut’un şehadet haberi Kırıkkale’deki baba ocağına ulaştı. 

busabahh
busabahh
10 Şubat 2018 Cumartesi 18:11
ŞEHİT PİLOT MALATYA'DA GÖREV YAPIYORDU

Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Atak helikopterinin düşmesi sonucu Üsteğmen Erdem Mut, şehit oldu. Şehit üsteğmenin şehadet haberi babası Ali Mut’un Kırıkkale’deki evine ulaştı. Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz beraberindeki heyetle haberi anne Ayşe Mut ile baba Ali Mut’a ileterek sabır temennisinde bulundu. Çallıöz Mahallesi Çankırı Blokları'nda bulunan baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Malatya'da görevli Şehit Mut’un evli olduğu ve eşinin Malatya’da bulunduğu öğrenildi. 

 

İHA

Anahtar Kelimeler:
AfrinÜsteğmen Erdem MutMalatyaMalatya Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Geçen’den Afrin açıklaması 
 Geçen’den Afrin açıklaması 
Afrin Harekatı’na tam destek 
Afrin Harekatı’na tam destek 
KURUMUŞ AĞAÇ DALLARINDAN SANAT ESERİ...
KURUMUŞ AĞAÇ DALLARINDAN SANAT ESERİ...

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim