ŞEHİT HASAN YILDIRIM KUR’AN KURSU AÇILDI

Kur’an kursu açılışına Vali Ali Kaban’ın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Müftüsü Ümit Çimen, şehidin babası Suat Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ümit Çimen’in okuduğu duanın ardından Şehit Polis Memuru Hasan Yıldırım Kur’an Kursu açılışı protokol tarafından yapıldı. Vali Kaban, Kur’an Kursuna emeği geçenlere teşekkür ederek Yeşilyurt Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat, şehidin babası Suat Yıldırım ve hayırsever işadamı Mazhar Selçuk Alaca’ya plaket takdim etti.(Bülten) busabahmalatya.com