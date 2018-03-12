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ŞEHİT HASAN YILDIRIM KUR’AN KURSU AÇILDI

Vali Ali Kaban,Yeşiltepe Meydan Camii yanında yaptırılan Şehit Polis Memuru Hasan Yıldırım Kur’an Kursu açılış törenine katıldı.

ŞEHİT HASAN YILDIRIM KUR’AN KURSU AÇILDI

Vali Ali Kaban,Yeşiltepe Meydan Camii yanında yaptırılan Şehit Polis Memuru Hasan Yıldırım Kur’an Kursu açılış törenine katıldı.

busabahh
busabahh
12 Mart 2018 Pazartesi 10:47
ŞEHİT HASAN YILDIRIM KUR’AN KURSU AÇILDI

Kur’an kursu açılışına Vali Ali Kaban’ın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Müftüsü Ümit Çimen, şehidin babası Suat Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ümit Çimen’in okuduğu duanın ardından Şehit Polis Memuru Hasan Yıldırım Kur’an Kursu açılışı protokol tarafından yapıldı. Vali Kaban, Kur’an Kursuna emeği geçenlere teşekkür ederek Yeşilyurt Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat, şehidin babası Suat Yıldırım ve hayırsever işadamı Mazhar Selçuk Alaca’ya plaket takdim etti.(Bülten) busabahmalatya.com 

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