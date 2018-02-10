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ŞEHİT EŞİNE ACI HABER VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda bugün düşen ATAK helikopterinde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut'un (32) Malatya'da oturan eşine acı haber verildi. 

ŞEHİT EŞİNE ACI HABER VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda bugün düşen ATAK helikopterinde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut'un (32) Malatya'da oturan eşine acı haber verildi. 

busabahh
busabahh
10 Şubat 2018 Cumartesi 18:26
ŞEHİT EŞİNE ACI HABER VERİLDİ

Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığından havalanan ATAK tipi helikopterin Afrin bölgesinde düşmesi sonucu Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman ve Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut şehit oldu. Şehit pilotlardan Üsteğmen Erdem Mut’un acı haberini, askeri yetkililer Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi'nde yaşayan eşi Gizem Mut'a verdi. Kırıkkale nüfusuna kayıtlı olan Mut’un, şehadet haberi ile yıkılan eşine sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit pilotun oturduğu siteye Türk bayrakları asılırken, ailenin bugün Kırıkkale’ye gideceği öğrenildi.
 

İHA

Son Güncelleme: 10.02.2018 18:33
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