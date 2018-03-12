ŞEHİT ANNELERİ İLE SOHBET

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün düzenlediği ve İl Müftülüğünce desteklenen program Diyanet Kültür Merkezi Aile ve Dini Rehberlik Bürosu’nda gerçekleştirildi.

Programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci ve Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban ile birlikte Battalgazi Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın eşi Kadriye Urhal, İl Müftüsü Ümit Çimen’in eşi Şerife Çimen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut’un eşi Fatma Bulut ve şehit anneleri katıldı.

11 şehit annesinin katıldığı programda şehitlik, imtihan ve sabır konularında sohbet gerçekleştirildi. Program sonunda Esra Tüfenkci ve Neriman Kaban şehit annelerine Kur’an-ı Kerim, Ay yıldızlı al bayrağı ve şehitlerin fotoğraflarından oluşan hediyeleri takdim ettiler.(Bülten) busabahmalatya.com